A maggio voleva organizzare una grigliata con tutti i suoi fans; a giugno ha chiesto ai supporters di entrare negli ospedali per filmare i ricoverati (adombrando il sospetto che fossero finti) esponendoli così al rischio contagio. Oggi, mentre in Brasile mancano le fosse per seppellire i morti, Jair Bolsonaro fa sapere a CNN Brasil di avere i sintomi del Coronavirus SARS-COV-2 e di COVID-19 e di essere in attesa del test del tampone.

Jair Bolsonaro ha i sintomi del Coronavirus

Il presidente ha dichiarato di avere 38 di febbre e una saturazione di ossigeno nel sangue pari al 96%. Il capo dello Stato ha anche precisato che sta prendendo idrossiclorochina. Il risultato del test a cui Bolsonaro si è nel frattempo sottoposto dovrebbe uscire nelle prossime ore. A causa dei sintomi, la sua agenda per il resto della settimana è stata annullata. Il risultato è atteso a mezzogiorno di oggi. Mantenendo un’abitudine praticamente quotidiana, Bolsonaro oggi ha incontrato i sostenitori nel giardino del Palácio da Alvorada, residenza ufficiale del presidente. Indossava una mascherina. “Torno ora dall’ospedale, ho fatto un controllo polmonare. Il polmone è pulito”, ha detto Bolsonaro ai sostenitori. Interpellata dalla Cnn sui sintomi di Bolsonaro, Cintia Macedo, portavoce presidenziale, ha dichiarato: “Non disponiamo di queste informazioni. Non confermiamo queste informazioni in questo momento”.

VIDEO: President of Brazil Jair Bolsonaro greets hundreds of supporters during a visit to Minas Gerais during which he appears maskless despite a court ruling that requires him to wear a face mask in public during the coronavirus pandemic pic.twitter.com/ViDYhWpFjf — AFP news agency (@AFP) June 29, 2020

E mentre su Twitter svetta l’hashtag #forcacovid spinto dai suoi oppositori, sui social media rimbalzano le immagini delle ultime volte in cui il presidente ha incontrato i suoi supporters, rigorosamente senza mascherina fino a ieri. Intanto il Brasile ha superato quota 65mila morti per coronavirus, con i nuovi 620 decessi registrati nelle ultime 24 ore. In tutto sono 65.487, ha riferito il ministro della Salute brasiliano, aggiungendo che rispetto a ieri il numero dei contagi è aumentato di 20.229, per complessivi 1.623.284. E dopo l’approvazione da parte dell’Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa) brasiliana, il governo di San Paolo avvierà il prossimo 20 luglio i primi test sugli esseri umani del vaccino contro il nuovo Coronavirus, chiamato CoronaVac. “Anvisa ha autorizzato l’Istituto Butantan a iniziare il test del CoronaVac, il vaccino è in fase di sviluppo insieme al laboratorio cinese. A partire da lunedì prossimo, i volontari potranno iscriversi. L’iscrizione sarà obbligatoria per i professionisti della salute”, ha dichiarato il governatore di San Paolo, Joao Doria. Secondo Dimas Covas, direttore dell’Istituto Butantan, questo vaccino è sviluppato da Sinovac, con sede in Cina, ed è uno dei più promettenti al mondo, poiché utilizza una tecnologia già nota e ampiamente applicata in altri vaccini. È inoltre uno dei più avanzati nei test, essendo già nella fase 3, quella sull’uomo. Il laboratorio cinese ha già testato il prodotto su circa mille volontari in Cina, nelle fasi 1 e 2. In precedenza, il modello sperimentale applicato alle scimmie ha mostrato risultati importanti in termini di risposta immunitaria.

…Ma vieta l’obbligo di mascherine nelle prigioni

Il presidente intanto ha posto il veto su altri due articoli della legge sull’uso delle mascherine in luoghi pubblici per far fronte alla pandemia di coronavirus, riducendo gli spazi dove saranno obbligatorie. Ora non sono più obbligatorie nelle prigioni sovraffollate del Paese e, inoltre, le imprese non hanno più l’obbligo di esporre informazioni sul corretto uso delle mascherine. Venerdì Bolsonaro aveva già posto il veto agli articoli della legge, approvati dal Congresso, che richiedevano l’uso di mascherine nei negozi, nelle fabbriche e nelle chiese. Oggi il campo di applicazione della norma e’ stato ulteriormente ridotto con la soppressione dell’articolo che prevedeva “l’uso di mascherine di protezione individuale negli istituti penitenziari”.