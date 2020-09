La situazione del Coronavirus in Italia sta diventando sempre più preoccupante; mentre alcune proiezioni forniscono numeri preoccupanti e gli esperti parlano di scenari al limite ieri si sono registrati 1869 casi e 17 morti. Il bollettino di oggi del Ministero della Salute con i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento

Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati della Protezione Civile del 27 settembre

Come sono distribuiti oggi i nuovi contagi regione per regione: in Lombardia 216 positivi in più rispetto a ieri e 5 decessi; nel Lazio oggi 181 casi , di cui 79 sono a Roma, e un decesso; mentre si registra il decesso di una 90enne di Montesilvano in Abruzzo oggi ci sono 47 positivi in più rispetto a ieri: 20 fanno riferimento al Pescarese, undici al Chietino, sette all’Aquilano e quattro al Teramano, mentre per cinque sono in corso verifiche sulla provenienza. I ricoverati sono 50, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 5. 101 sono i nuovi positivi registrati in Toscana nelle ultime 24 ore: non c’è nessun nuovo decesso rispetto a ieri. I ricoverati totali sono 105, di cui 23 sono pazienti in terapia intensiva. In Alto Adige oggi 21 casi in più: una scuola è già stata chiusa, la ‘Gandhi’ di Merano, e altre tre classi sono state poste in quarantena fino al 6 ottobre. Gli ultimi casi, due in totale, si sono registrati all’Istituto superiore di Bressanone che sono stati immediatamente chiusi. A Bolzano un bambino della prima elementare della scuola in lingua tedesca ‘Pestalozzi’ è risultato positivo al coronavirus. Domani i 18 compagni di classe non faranno lezione in aula. Sono 26 i pazienti ricoverati, nessuno e’ in terapia intensiva. Non si registrano nuovi decessi. Nelle Marche 24 positivi in più rispetto a ieri. I asi sono ripartiti così nelle province: 15 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Pesaro-Urbino, 1 in provincia di Fermo e 2 fuori regione. In Veneto il trend della crescita di nuovi casi non si arresta: nelle ultime 24 ore ci sono 159 contagiati in più, si registrano anche 3 nuovi decessi. Crescono anche i ricoverati in ospedale, in totale 204; stabili i pazienti in terapia intensiva con 26 ricoverati. In Emilia Romagna superano il centinaio i nuovi contagi rispetto a ieri: sono 101. C’è una nuova vittima, un uomo di 93 anni a Parma. Cala il numero dei pazienti in terapia intensiva, due in meno per un totale di 15 ricoverati, mentre c’è un paziente in più per un totale di 201 negli altri reparti Covid. Per quanto riguarda la situazione nel territorio il maggior numero di casi si registra nelle province di Reggio Emilia (17), Piacenza (14), Bologna (13), Parma (11) e a Forlì (12). In Friuli Venezia Giulia 2 casi in più rispetto a ieri. Sei pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 18 sono ricoverati in altri reparti. Si regista un nuovo decesso, un 96enne residente a Trieste con altre significative patologie.