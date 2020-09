L’aggiornamento sulla situazione del Coronavirus oggi nel Lazio con il bollettino della Regione dopo i 219 casi, di cui 129 a Roma, e due decessi di ieri: 181 casi , di cui 79 sono a Roma, e un decesso

Il bollettino sul Coronavirus nel Lazio oggi 27 settembre

Nella Asl Roma 1 31 casi nelle ultime 24 ore e di questi sono dodici i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2 sono 36 positivi: tra questi tre hanno link con la comunita’ del Perù, sei sono i contatti di casi già noti e isolati e due individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 3 12 contagi: un caso di rientro da UK e nove sono i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 4 sono 7 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di sei contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 5 30 casi: due casi di rientro dall’Abruzzo e uno dalla Puglia. Quattordici sono i contatti di casi già noti e isolati e quattro i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 6 sono 13 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di dieci contatti di casi gia’ noti e isolati. Nelle province si registrano 52 casi e un decesso. Nella Asl di Latina sono ventitre i casi e si tratta di casi di rientro uno dalla Lombardia, uno dall’Emilia Romagna, uno dal Veneto e due hanno link alla comunità del Perù”. D’Amato spiega che “dieci sono i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Frosinone si registrano sedici casi e si tratta di dodici contatti di casi già noti e isolati un caso individuato al test sierologico e tre casi su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl di Rieti si registrano sette casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Viterbo si registrano sei casi e si tratta di tre contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Si registra un decesso di un uomo di 91 anni”.

”Il mondo è sotto scacco, i Paesi vicini a noi anche, l’Italia molto meno ma l’aumento dei ricoverati e delle terapie intensive indica che il virus non è andato via, continua a circolare. Dobbiamo essere molto attenti perché possiamo avere un autunno come la scorsa primavera”. Lo ha detto Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (INMI) ”Lazzaro Spallanzani” a Mezz’ora in più su Rai Tre. “C’è il fattore climatico – ha aggiunto – la difficoltà di riconoscere i virus con sintomi respiratori, che nel caso del coronavirus sono molto gravi. Più teniamo vuote le rianimazioni e meglio sarà – ha aggiunto Ippolito – e per fare questo dobbiamo essere coscienti che tutti noi possiamo essere infetti”. E il bollettino dello Spallanzani oggi è questo: 131 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. Quattordici necessitano di terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 734