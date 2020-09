Ieri i nuovi contagi erano 1229, i decessi 9; i dati della Protezione Civile per il 17 settembre e il bollettino del ministero della Salute con la situazione dei nuovi casi di Coronavirus in Italia oggi: articolo in aggiornamento

Bollettino sul Coronavirus in Italia per il 17 settembre: i dati della Protezione Civile

La suddivisione dei positivi nelle regioni: oggi in Veneto 109 nuovi casi in più rispetto a ieri, con il totale dei casi che sale a 25.247 dall’inizio della pandemia. Non si registrano nuovi decessi. Negli ospedali i ricoverati sono 165, 3 in più rispetto a ieri; scendono di uno i pazienti in terapia intensiva che oggi sono 18. In Basilicata 6 nuovi casi su 583 tamponi effettuati. Sono 7 le persone ricoverate con il Covid-19 negli ospedali di Potenza e Matera, una si trova nel reparto di terapia intensiva del Madonna delle Grazie della Città dei Sassi. Non ci sono nuove vittime. Nelle Marche i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore sono 37. I nuovi positivi sono stati individuati 13 in provincia di Pesaro-Urbino, 11 in provincia di Ancona, 6 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in provincia di Macerata, 3 in provincia di Fermo e 1 fuori regione; questi casi comprendono 11 rientri dall’estero (Albania, Romania, Russia e Cile), 3 contatti stretti di casi positivi, 3 soggetti sintomatici, 12 contatti domestici e 8 casi in fase di verifica. In Alto Adige 11 nuovi casi nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati sono 15, 2 sono in terapia intensiva. In Toscana 119 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e un decesso: la vittima è una paziente della provincia di Arezzo di 83 anni. Tra i 119 casi 10 sono ricollegabili a rientri dall’estero, uno dalla Sardegna.