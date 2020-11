Ieri 29.907 nuovi casi con 208 morti: la situazione di oggi sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento.

Coronavirus Italia: il bollettino e i dati della Protezione Civile per oggi 2 novembre

La suddivisione nelle regioni dei nuovi contagi: in Basilicata 288 positivi in Basilicata sui 3.116 tamponi effettuati fra sabato scorso e ieri. Due i decessi. Nei due giorni dello scorso fine settimana “i lucani attualmente positivi” sono arrivati a quota 1.575, mentre sono guarite dieci persone (635 in totale dall’inizio dell’emergenza). Le persone ricoverate in ospedale sono 101: di queste, 13 sono in terapia intensiva. In Veneto i nuovi contagi sono 1.544 nelle ultime 24 ore (60.797 in totale dall’inizio dell’emergenza). Si registrano anche nove decessi in più rispetto a ieri ma un calo sostanziale delle persone in isolamento domiciliare, 1125 in meno rispetto a ieri. In Alto Adige nelle ultime 24 ore sono stati registrati 437 nuovi casi positivi. Sono 4 i decessi. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 223, 70 quelli nelle strutture private convenzionate e 84 in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Aumentano da 17 a 23 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva. In Umbria 193 nuovi positivi e 5 decessi. Altri 13 ricoverati per il Covid negli ospedali umbri nell’ultimo giorno, 354, mentre rimangono 46 i pazienti in terapia intensiva. In Molise 101 casi e zero decessi. Nelle Marche 373 positivi su 1.184 tamponi del percorso nuove diagnosi (31,5%). Ancora Ancona la provincia con più casi (152), seguita da Macerata (75), Pesaro-Urbino (58) Fermo (50), Ascoli Piceno (2); 13 i positivi provenienti da da fuori regione. In Abruzzo si registrano 478 nuovi casi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 556 (si tratta di un 69enne della provincia di Pescara e di una 78enne della provincia dell’Aquila)”. 401 pazienti (+20 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 33 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva. Del totale dei casi positivi, 3344 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+138 rispetto a ieri), 2099 in provincia di Chieti (+60), 2888 in provincia di Pescara (+24), 2935 in provincia di Teramo (+237), 76 fuori regione (+6) e 177 (+13) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza”.