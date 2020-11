coronavirus lombardia bollettino oggi 2 novembre

L’aggiornamento sulla situazione dei contagi di Coronavirus oggi in Lombardia con i dati del bollettino della regione dopo i 8.607 casi e i 54 decessi di ieri: oggi 5.278 nuovi casi su 24.087 tamponi con incidenza al 21,9% in aumento dello 0.2% rispetto a ieri. I ricoveri salgono di 160 e di 17 i ricoverati in terapia intensiva: articolo in aggiornamento

Coronavirus Lombardia: il bollettino di oggi 2 novembre