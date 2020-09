Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati della Protezione Civile per il 1 settembre

I dati della Protezione Civile sulla situazione dei contagi di Coronavirus oggi in Italia e il bollettino del ministero della Salute dopo i 996 casi di ieri oggi 978 contagiati, 8 morti e 291 guariti. Ci sono 13 persone in più ricoverate in terapia intensiva. Sono stati effettuati 81.050 tamponi

Il bollettino sul Coronavirus in Italia: i dati della Protezione Civile per il 1 settembre

La suddivisione nelle regioni dei nuovi casi: in Lombardia 242 casi e due decessi; in Alto Adige i nuovi positivi tornano ad essere in doppia cifra. Sono state 13 i contagi individuati nelle ultime 24 ore su 619 tamponi esaminati che hanno interessato 341 persone. Restano fermi da tre mesi i decessi, 292. In Veneto sono 97 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, che portano a oltre 23 mila (23.026) i contagiati dall’inizio della pandemia. Si registrano inoltre due decessi portando il totale a 2.122. I soggetti attualmente positivi sono 2.460, 73 in più rispetto a ieri. In isolamento ci sono 7.153 persone, di cui 129 positive. Salgono anche i ricoveri in ospedale, con 150 pazienti nei reparti non critici, 13 in più di ieri, e 13 in terapia intensiva, in aumento di 2 unità nelle ultime 24 ore. In Basilicata un nuovo caso di coronavirus sui 462 tamponi analizzati: il contagio riguarda una persona residente nel comune di Sant’Angelo Le Fratte (Potenza). Non ci sono nuovi decessi. In Umbria 10 nuovi casi . Stabili a 80 i morti e a 1.440 i guariti, salgono a 283 gli attualmente positivi.

Nelle Marche 16 contagi rilevati nelle ultime 24ore: cinque in provincia di Ascoli Piceno, cinque in provincia di Pesaro Urbino, tre in quella di Ancona, due in provincia di Macerata e uno fuori regione. Questi casi comprendono quattro soggetti sintomatici, quattro rientri dall’estero (Grecia, Kosovo, Albania), due rientri dalla Sardegna, cinque contatti in ‘setting domestico’ e un contatto in ambiente di vita/divertimento. Non ci sono nuovi decessi. In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 5 nuovi casi, mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. I 5 nuovi casi di oggi si riferiscono alle province dell’Aquila (4) e di Teramo (1). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. In Puglia su 3.651 tamponi oggi sono stati registrati 41 casi positivi: 24 in provincia di Bari, 7 nella Bat, 4 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 1 di provincia non nota. È stato registrato un decesso in provincia di Taranto. In Toscana 40 nuovi contagi nelle ultime 24 ore: oggi si registra un nuovo decesso: un uomo di 79 anni. In Campania 102 casi oggi, di cui 51 viaggiatori, 19 provenienti dalla Sardegna e 32 dall’estero. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 5.837. Il totale dei positivi sale a 7.168 su 425.098 tamponi. Oggi si segnala anche un deceduto (sono 446 in totale) mentre 18 persone sono guarite (4.430 in totale). In Trentino sono 3 i nuovi casi positivi riscontrati nelle ultime ore. Nel rapporto odierno si specifica che 2 di questi presentano sintomi. In ospedale sono ricoverati per Coronavirus 5 pazienti, di cui uno rimane affidato alle cure intensive. I tamponi analizzati nella giornata di ieri sono 695. In Piemonte 42 nuovi contagi (dei quali 24 asintomatici, 19 importati), i ricoverati in terapia intensiva restano 7 (come ieri), mentre negli altri reparti sono 92 (- 6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1365, i ‘nuovi’ guariti 12, i pazienti ‘in via di guarigione 467. I tamponi diagnostici finora processati sono 591.905 – rispetto a ieri 3997 in più – di cui 330.273 risultati negativi. I dati sono stati diffusi dall’unità di crisi regionale.

