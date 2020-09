La situazione dei nuovi casi di Coronavirus oggi in Lombardia nel bollettino della Regione dopo i 135 positivi di ieri: 242 casi e due decessi

Il bollettino sul Coronavirus oggi in Lombardia: i dati del 1 settembre

(ANSA) – MILANO, 01 SET – Sono 242 i nuovi casi positivi al Covid in Lombardia, dove sono stati effettuati 16.200 tamponi. Sono 2 i decessi, che portano a 16.867 le vittime della pandemia in regione, mentre sono 110 le persone guarite o dimesse dagli ospedali, dove calano di un’unità i ricoveri in intensiva.

Sono 17 in più, invece, le persone ricoverate in altri reparti. La maggioranza dei nuovi casi è a Milano: 114, di cui 67 in città. E poi 43 a Brescia, 11 a Bergamo, 10 in Brianza e a Pavia, 14 a Varese, 8 a Mantova, 7 a Como, 5 a Cremona, 2 a Lecco, 1 a Lodi, zero a Sondrio.

Intanto a Milano, dal 7 settembre, 53 mila famiglie riceveranno dal Comune gratuitamente 850 mila mascherine chirurgiche, attraverso 315 farmacie della città, grazie ad un accordo dell’amministrazione con la società Azienda Farmacie Milanesi S.p.A. e Federfarma Milano. Sono oltre due milioni le mascherine (in parte provenienti da donazioni e in parte dalla Protezione Civile) già oggi distribuite dal Comune di Milano a commercianti, taxisti, rider, edicolanti, associazioni di pubblica assistenza e realtà del terzo settore, o consegnate direttamente a casa alle famiglie milanesi che erano seguite dal Dispositivo di Aiuto Alimentare, a quelle a cui è stato consegnato il buono spesa, a quante vivono negli immobili di edilizia pubblica, gestiti da MM e Aler, e tramite i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Il Comune ha previsto che i destinatari delle mascherine saranno individuati tra i nuclei familiari residenti o domiciliati a Milano, che vivono in condizioni di disagio economico o sociale, che sono a maggior rischio di contagio, come gli anziani, o che hanno familiari che riprendono una vita di socialità e di relazione, al di là delle ragioni lavorative (per esempio, famiglie con bambini che stanno per ritornare a scuola). La distribuzione avverrà prioritariamente tramite le farmacie aderenti all’accordo. Il primo gruppo individuato riguarda quindi circa 170 mila cittadini: si tratta di circa 53 mila nuclei familiari residenti nel Comune di Milano e con bambini sopra i 6 anni iscritti alla refezione scolastica di Milano Ristorazione. A ogni nucleo familiare sono destinate 5 mascherine per ogni componente, per un totale di circa 850 mila, da ritirare nelle farmacie individuate in base al criterio della prossimità. “Caratteristica fondamentale della rete delle farmacie è la capillarità; sono felice che per questa iniziativa siano state coinvolte tutte le farmacie di Milano – ha commentato Annarosa Racca Presidente di Federfarma Lombardia – così ogni famiglia potrà essere indirizzata proprio alla farmacia più vicina a casa”

