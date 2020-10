5901 contagi e 41 morti, ma non solo: la giornata di ieri ha visto anche un preoccupante aumento dei pazienti in terapia intensiva che sono saliti di 62. Dopo i numeri di ieri l’aggiornamento sulla diffusione dell’epidemia di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento

Bollettino Coronavirus Italia: i dati della Protezione Civile per oggi 14 ottobre

La suddivisione dei positivi regione per regione: non promettono bene i dati del Veneto che dai 485 di ieri passa ai 657 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati in ospedale sono 359 di cui 271 positivi e 88 negativizzati, quelli ricoverati nelle strutture territoriali 33, di cui 21 positivi e 12 negativizzati, e quelli in terapia intensiva sono 40, di cui 35 positivi e cinque negativizzati. Quattro i decessi. Nelle Marche boom di casi positivi al nelle ultime 24 ore: sono 166 , un nuovo picco dopo gli 82 di ieri. Ne sono stati registrati 54 in provincia di Ascoli Piceno, 39 in provincia di Ancona, 38 in provincia di Macerata, 21 in provincia di Fermo, 10 in provincia di Pesaro Urbino e 4 fuori regione. In Alto Adige 124 nuovi casi positivi accertati nelle ultime 24 ore, sulla base della valutazione di 1.573 tamponi. I ricoverati sono 54 ai quali si aggiungono 3 pazienti in terapia intensiva. In Basilicata 21 nuovi positivi su 968 tamponi analizzati: 12 casi riguardano pugliesi che hanno fatto il test in provincia di Matera. 35 i ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera, nessuno in terapia intensiva. Non si registrano nuovi decessi. In Umbria si registrano su 4.509 tamponi effettuati 148 nuovi positivi. Ci sono anche due nuovi decessi. Sale ancora, da 67 a 70, il numero dei ricoverati in ospedale, 9 (stabili) in terapia intensiva. In Molise oggi 18 nuovi contagi e zero decessi: i ricoverati scendono di uno, non si registrano nuovi decessi. In Abruzzo oggi si registrano 126 nuovi casi. C’è un nuovo decesso: si tratta di un 76enne della provincia di Chieti. 154 sono i ricoverati, 8 in più nelle ultime 24 ore: i pazienti in terapia intensiva sono 15, dato invariato rispetto a ieri. Del totale dei casi positivi, 947 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+45 rispetto a ieri), 1246 in provincia di Chieti (+25), 2087 in provincia di Pescara (+14), 1082 in provincia di Teramo (+21), 43 fuori regione (+1) e 41 (+20) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. In Puglia 315 contagi e 2 decessi, 1 in provincia di Bari e 1 in provincia di Foggia. I positivi sono così suddivisi: 169 in provincia di Bari, 13 in provincia di Brindisi, 28 nella provincia BAT, 55 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 37 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione

