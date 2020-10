Ieri 579 casi e 5 decessi. A Roma 201 positivi: il focolaio alla Bartolini ha provocato un balzo nei contagi. L’aggiornamento sulla diffusione del Coronavirus nel Lazio con i dati del bollettino della Regione di oggi: articolo in aggiornamento

Bollettino Coronavirus Lazio: i dati della Regione per oggi 14 ottobre

L’Unità di Crisi COVID-19 della Regione fa sapere che “il Lazio, secondo una rilevazione della Fondazione Gimbe nel periodo 12 Agosto-11 Ottobre, risulta essere la prima Regione Italiana per casi testati ogni 100 mila abitanti. La media nazionale è di 5.360 casi testati per 100 mila abitanti mentre quella della Regione Lazio è di 8.002 casi”. Intanto ancora lunghe file questa mattina nei drive-in di Roma e del Lazio per effettuare il tampone. Nell’Asl Roma 1 sono 170 le auto in fila a Labaro e 120 all’ospedale San Giovanni Addolorata (che conta anche altre 161 persone al drive-in pedonale). Addirittura 270 le macchine incolonnate all’Istituto Zooprofilattico, nell’Asl Roma 2. Decisamente congestionati anche i drive-in dell’Asl Roma 5, con 204 auto in fila al Centro Agroalimentare e 152 a Colleferro. Ecco il quadro alle ore 10: – Asl Roma 1: Labaro 170, San Giovanni 120 (e 161 persone in fila al drive in pedonale), Santa Maria della Pieta’ 82; – Asl Roma 2: Togliatti 125, Odescalchi 90, Campus Biomedico 110, Istituto Zooprofilattico 270, Santa Lucia Ardeatina 134; – Asl Roma 3: Forlanini 130, Casal Bernocchi 53, parcheggio lunga sosta Fiumicino 50; – Asl Roma 4: Capena 65, San Paolo 3, Bracciano 20, Ladispoli 2; – Asl Roma 5: Colleferro 152, Palombara Sabina 174, Centro Agroalimentare 204, Labico 97, Aeroporto di Guidonia apre alle 14; – Asl Roma 6: Genzano 150, Villa Albani 28; – Asl di Latina:Latina 45, Gaeta 65, Aprilia 25, Priverno 10; – Asl di Frosinone: Frosinone 150, Cassino 305; – Asl Rieti: Rieti 20; – Asl di Viterbo: Ospedale di Viterbo 44.