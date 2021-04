Per Paola Binetti la giornata contro l’omotransfobia è come il Carbonara Day

Oggi sul Corriere Paola Binetti arriva a sminuire un articolo del Ddl Zan, quello che istituisce anche in Italia (perché come ricorda Monica Cirinnà il 17 maggio è già così in tutto il mondo, solo che nel nostro paese non è celebrata in modo ufficiale) la giornata contro l’omotransfobia, arrivando a paragonarla a una ricorrenza futile come il Carbonara Day

Ieri Paola Binetti aveva affermato che la legge contro l’omofobia, il Ddl Zan, va cambiato: “Domani si terrà la riunione dell’ufficio di presidenza per la calendarizzazione in commissione del disegno di legge Zan. Credo ci siano i numeri per poterlo portare in commissione al Senato, prima o poi, e lì inizierà il dibattito. Il ddl, però, è arrivato dopo l’approvazione alla Camera con alcune osservazioni che non sono state del tutto affrontate. Ci sono delle definizioni che risultano poco precise, come afferma la commissione Affari costituzionali della Camera che, alla luce di una conoscenza giuridica approfondita, vuole licenziare una legge che riguardi l’omofobia senza che questa comprometta la libertà di espressione e di pensiero”, aveva spiegato ad AdnKronos la senatrice dell’Udc “Per evitare che si possa arrivare a fraintendimenti e applicazioni erronee della legge – continua -, è necessario essere chiari, precisi e puntuali. In realtà esiste già la legge Mancino che contiene il ‘no’ alla violenza, ma se si vuole approvare un nuovo disegno di legge è necessario approfondire perché contiene dei passaggi che meriterebbero di essere rivisti con serenità e oggettività”. L’obiezione sulla libertà di espressione è una fake news, e ve ne abbiamo parlato quando pochi giorni fa Salvini aveva sciorinato la stessa teoria. Oggi sul Corriere Paola Binetti arriva a sminuire un altro articolo del disegno di legge, quello che istituisce anche in Italia (perché come ricorda Monica Cirinnà il 17 maggio è già così in tutto il mondo, solo che nel nostro paese non è celebrata in modo ufficiale) la giornata contro l’omotransfobia, arrivando a paragonarla a una ricorrenza futile come il Carbonara Day:

Altre modifiche che vorrebbe apportare al provvedimento ?

«L’articolo 7 ». È l’articolo che istituisce la giornata contro l’omotransfobia il 17 maggio.

«Esattamente». Non le piace?

«Ormai si fanno giornate per tutto, anche per la carbonara. Comunque penserei prima a istituire la giornata per le malattie rare che colpiscono 2 milioni di persone». Secondo i dati Istat gli omosessuali sono il 7 per cento della popolazione, più di 4 milioni.

«Cioè vorrebbe dire che in Senato ci sarebbero circa 25 omosessuali? Non ci credo»

Ieri la senatrice UDC aveva usato la lotta alle malattie rare per portare avanti un’altra argomentazione usata, principalmente dal leghista Simone Pillon, contro il Ddl Zan. Ovvero che non si tratti di una priorità: “Io sono anni che seguo la calendarizzazione della legge sulle malattie rare, la stiamo aspettando in Senato ma dell’urgenza di questa legge nessuno parla. Ora, con la pandemia e il piano vaccini, parlare della legge sulle malattie rare sarebbe altrettanto urgente se non, a mio parere, una priorità”.