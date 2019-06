Il bilancio: La Casaleggio torna a fare soldi nel 2018

Aveva i conti in rosso, ma la situazione della Casaleggio Associati nel 2018 è migliorata. L’azienda che Davide ha ereditato dal padre Gianroberto ha chiuso il 2018, l’anno in cui è nato il governo gialloverde, con un sontuoso aumento di fatturato e con un incremento dell’utile. Stefano Feltri e Carlo Tecce sul Fatto Quotidiano commentano il bilancio dell’ultimo anno:

Il fatturato, secondo il bilancio del 2018 appena depositato, passa da 1,2 milioni di euro del 2017 a 2 milioni del 2018. Un balzo di oltre il 60 per cento, ma che lascia l’azienda guidata da Davide Casaleggio tra quelle di piccola taglia. I costi per la produzione, in dodici mesi, sono passati da 1,1 milioni a 1,8 milioni, ma l’utile di esercizio risulta in aumento considerevole, da 20.480 euro a 181.473 euro, tutti destinati a riserva. Niente dividendi per gli azionisti.