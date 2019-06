«Di Battista è nella lista nera di Di Maio»

Peggiora la situazione tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista. E il bollettino delle condizioni meteorologiche lo fornisce il Fatto Quotidiano, come sempre molto attento ai sussurri e alle grida interne al MoVimento 5 Stelle. E anche nelle liste, visto che grazie a Luca De Carolis scopriamo che le fa anche Di Maio:

“Alessandro è finito nella lista nera” come sussurra preoccupato un parlamentare a lui vicino. E magari esagera, magari no. DI SICURO c’è rabbia nei confronti dell’ex deputato, e “non solo da parte di Luigi” come ammette una fonte di governo. Anche se a Otto e mezzo, due giorni fa, Di Battista ha proposto di non applicare il vincolo dei due mandati ai parlamentari a 5Stelle in caso di voto anticipato, proprio per dare un segnale di pace al vicepremier. “Voleva ribadire che anche se si votasse a settembre il capo dovrà essere Luigi, anche in Parlamento” traducono un paio di eletti.

Ma il capo e la sua cerchia non si fidano. “La questione non è all’ordine del giorno”riassume lo staff. Cioè si resta sulla possibile riforma del doppio mandato per i consiglieri comunali e municipali, annunciata dal capo una decina di giorni fa. Ma c’è altro. “Con Alessandro il rapporto è buono, ma noi dobbiamo pensare a lavorare”fa trapelare Di Maio.