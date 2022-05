Il momento preciso in cui Bianca Berlinguer ricorda a Salvini quanto gli piaceva Putin | VIDEO

Durante l’ultima puntata di Cartabianca, Salvini ha tentato per l’ennesima volta di smarcarsi dai legami con Vladimir Putin e di negare gli apprezzamenti passati nei confronti del presidente della Federazione russa. “Tutti hanno lavorato con Putin in passato”, dice il leader leghista mentre parla sovrapponendosi ad Alessandro Orsini. La conduttrice Bianca Berlinguer però lo bacchetta: “Si però lei lo elogiava proprio, le piaceva proprio a lei Putin”.

“A Salvì, a lei je piaceva proprio Putin…”. Qui meravigliosa Berlinguer.#CartaBianca pic.twitter.com/u5ALVngJdh — nonleggerlo (@nonleggerlo) May 4, 2022

Il momento preciso in cui Bianca Berlinguer ricorda a Salvini quanto gli piaceva Putin

I trascorsi da “putiniano” di Salvini gli sono costati fino ad ora non pochi imbarazzi, compresa la figuraccia fatta in terra polacca con il sindaco di Przemyśl Wojciech Bakun che gli ha sbattuto in faccia la maglia con il volto di Putin mettendo in mostra l’ipocrisia del leader leghista. Salvini è recentemente incappato in una nuova gaffe: dopo aver annunciato di essere pronto a partire per la Russia, ha smentito dopo appena un giorno l’imminenza di un suo viaggio a Mosca.