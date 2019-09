MF annuncia oggi il bancomat obbligatorio per tutti gli esercenti nella nuova legge di bilancio, una misura suggerita al governo Conte Bis dall’associazione italiana dei prestatori dei servizi di pagamento, guidata dal professore Maurizio Pimpinella che raccoglie, tra gli altri, operatori come PostePay, Nexi, Mastercard, Visa, Paypal o Telepass

In che modo si raggiunge questo equilibrio?

La misura di partenza è l’estensione dell’obbligo di qualsiasi sistema di incasso e pagamento elettronico a ogni licenza commerciale o attività di contatto con il pubblico, sia presenti sia future. Oggi c’è solo un generico obbligo senza sanzioni.

Così non aumenteranno i costi per i commercianti?

Prima di tutto va sfatata la leggenda metropolitana secondo cui i pagamenti elettronici in Italia sono più costosi che negli altri Paesi. Dispositivi per incassi e pagamenti sono sempre meno costosi e alla portata di qualsiasi attività commerciale. La nostra proposta prevede però di dare benefici anche agli esercenti.