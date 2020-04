Lucia Azzolina annuncia che in classe non si torna ma ci saranno i 5 in pagella

La ministra della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina annuncia in un’intervista al Corriere della Sera realizzata da Gianna Fregonara che la scuola non riaprirà durante quest’anno scolastico e che in pagella ci saranno anche i 5. Poi boccia l’idea del sottosegretario all’Istruzione Giuseppe De Cristofaro dell’esame di maturità in classe da soli:

Si può immaginare di anticipare a maggio la riapertura delle scuole?

«Il governo a giorni prenderà una decisione. Ma con l’attuale situazione sanitaria ogni giorno che passa allontana la possibilità di riaprire a maggio. Significherebbe far muovere ogni giorno oltre 8 milioni di studenti». Riaprire dove il virus non c’è quasi più? O mandare in classe i maturandi?

«Scegliere di seguire un principio di cautela, come consigliato dalla comunità scientifica, è una decisione molto politica. E non affatto scontata. Solo ieri ci sono stati altri 525 morti. Non cancelliamo gli sforzi fatti finora». Come fanno i genitori a tornare al lavoro, è possibile un servizio nelle materne?

«I bambini più piccoli sono quelli più a rischio. Ma aiuteremo le famiglie con un’estensione del congedo parentale e del bonus baby-sitter».

Tutti promossi, è scritto nel decreto scuola. Ma ci saranno i 5 e i 4 in pagella?

«Se lo studente merita 8 avrà 8, se merita 5 avrà 5. La didattica a distanza ci ha permesso di mettere in sicurezza l’anno che altrimenti sarebbe andato perso. Alla fine tutti avranno un voto. Chi risulta insufficiente recupererà il prossimo anno con attività individualizzate». Per la Maturità esclude che il colloquio si svolga a scuola? Non è un rischio un esame online, mai sperimentato?

«Ricevo lettere di studenti che mi chiedono un esame in presenza: sarebbe auspicabile, vedremo se si potrà. Escludo l’ipotesi mista: studenti a scuola e professori a casa».

La possibilità di svolgere il colloquio online da casa, ha sollevato non pochi dubbi soprattutto tra i docenti che sono alle prese, tutti i giorni, con le criticità della didattica a distanza. Dalla connessione che salta ai suggerimenti dei genitori o dei fratelli più grandi. Eventualità non trascurabili in sede di esame. La maturità, va ricordato, è un esame di Stato e deve essere garantita la correttezza sotto tutti i punti di vista: sarebbe decisamente un problema se, durante il colloquio, la connessione saltasse e lo studente sparisse dallo schermo.