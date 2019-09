Non dite più che l’Associazione Rousseau è della Casaleggio perché è una fake news, ok?

Ieri l’Associazione Rousseau ha deciso di combattere tutte le fake news sull’inventatissimo legame tra la Casaleggio Associati e l’Associazione Rousseau che da anni ormai infama la purezza del dibattito pubblico. Tra l’azienda che ha avuto il merito di migliorare l’informazione italiana grazie alla creazione di siti (di fake news) del calibro di Tzé Tzé, La Fucina e Cadoinpiedi e l’associazione che gestisce la piattaforma di voto non c’è alcun legame, ma proprio nessuno nessuno nessuno, come spiegano sulla loro pagina facebook:

La piattaforma Rousseau NON è gestita dalla Casaleggio Associati. Inizialmente la Casaleggio Associati ha sviluppato la piattaforma Rousseau per il Movimento 5 Stelle, e lo ha fatto gratuitamente. Nel 2016 la piattaforma viene rilasciata e donata al Movimento 5 Stelle e la sua gestione viene affidata all‘Associazione Rousseau fondata da Gianroberto e Davide Casaleggio proprio con lo scopo di sostenere e sviluppare l’omonima piattaforma di democrazia diretta. L’Associazione Rousseau è senza scopo di lucro e oggi è composta da Massimo Bugani (socio e responsabile organizzazione eventi), Enrica Sabatini (socio e responsabile ricerca e sviluppo), Pietro Dettori (socio e responsabile editoriale) e Davide Casaleggio (Presidente).

Le donazioni versate mensilmente dai parlamentari sono finalizzate al supporto delle attività dell’Associazione Rousseau.

Quindi, cari i miei diffamatori di prima categoria, vedete di smetterla con le vostre diffamazioni. Deve essere chiaro che se anche tra i soci di Rousseau compaiono:

A) il figlio del fondatore della Casaleggio Associati;

B) un certo Pietro Dettori, che fino al 2016 lavorava alla Casaleggio e il cui curriculum recita:

C) Max Bugani, ovvero colui dalla parte del quale si schierò il MoVimento 5 Stelle in occasione di ogni epurazione effettuata in Emilia Romagna prima di diventare triplamente incaricato (e successivamente dimettersi dal suo ruolo dopo una lite con Di Maio su Toninelli)

D) La socia Sabatini, la quale in una rarissima intervista rilasciata ad Agorà, alla domanda “se il M5S volesse non avvalersi più della piattaforma Rousseau, lo può fare?” rispondeva testualmente così: “La piattaforma Rousseau è come un abito sartoriale che si cuce all’interno delle esigenze del M5S, è parte integrante del M5S… Noi saremo in grado di rispondere a tutte le esigenze, c’è un’associazione…”. “Ma Casaleggio rimane sempre?“. “Io credo che Davide Casaleggio sia una persona che ha dato una forte impronta a questo dibattito…”.

Enrica Sabatini, socia di Rousseau, ad Agorà è costretta ad ammettere: M5s non può in alcun modo fare a meno della Piattaforma Rousseau, e quindi di Casaleggio, presidente-tesoriere-amministratore non sfiduciabile.

Come dice Sergio Rizzo in diretta, “è mostruoso”.

Ecco il video pic.twitter.com/7IA0FLOWiS — Michele Anzaldi (@Michele_Anzaldi) March 7, 2019

…dovete smettetela con la fake news. A parte i legami con la Casaleggio Associati, l’Associazione Rousseau non ha alcun legame con la Casaleggio Associati. E poi la guerra è pace, la libertà è schiavitù e l’ignoranza è forza (cit.). Tutto chiaro, no?

