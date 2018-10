L’asilo infantile del governo Lega-M5S

Sergio Rizzo su Repubblica oggi torna su un’interessante caratteristica precipua del governo Lega-M5S, e cioè la sensazione di stare all’asilo infantile quando li si sente giustificare il loro operato, soprattutto quando sono in difficoltà. La causa del giorno è il TAP con le meravigliose scuse inventate dagli eletti grillini per dire che gli tocca fare l’opera: il gomito che fa contatto con il piede, il cugino rimasto chiuso nell’autolavaggio, le storiacce con la tipa. Perché tutto ciò, si interroga Rizzo?

La spiegazione è probabilmente molto più semplice, ed è nella totale mancanza di serietà con cui il governo sta affrontando faccende di importanza cruciale. Un approccio superficiale, ondivago, perfino imbarazzante nel ricercare di volta in volta scuse credibili per giravolte incredibili, dalla sanatoria per gli abusivi di Ischia al condono fiscale.

Dimostrazione ulteriore è la mossa con cui Di Maio crede di cavarsi d’impaccio da questo gigantesco pasticcio: costretto a dare via libera al Tap, ora a quanto pare pensa di bloccare la Tav Torino-Lione.