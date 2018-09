In questo colloquio il professor Michele Boldrin e il gestore di fondi Luca Codagnone parlano dell’accordo chiuso tra Argentina e Fondo Monetario Internazionale, e anche della svalutazione (sul dollaro) che il paese ha compiuto: una soluzione che viene invocata anche in Italia per il rilancio dell’export ma che non è servita a salvare il paese dalle “grinfie” dell’IMF: perché?