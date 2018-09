Ma qual è l’end game del governo Lega-M5S?

Pubblichiamo il dialogo via Youtube del professor Michele Boldrin e del gestore di fondi Luca Codagnone sull’autunno caldo in arrivo e sul governo Lega-M5S. I due parlano dello spread e della situazione dei BtP e delle obbligazioni bancarie in scadenza che potrebbe portare a un aumento dei tassi d’interessi alla clientela, dai mutui ai prestiti alle imprese, mentre il governo sembra aver ingaggiato la via dello scontro con Bruxelles per il deficit. La domanda è: cos’hanno in mente i capi della Casaleggio e i capi della Lega? Qual è l’obiettivo finale dei due partiti al governo, visto che la strada che hanno imboccato sembra sempre più senza uscita?

