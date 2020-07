L’appello dei commercialisti per il rinvio al 30 settembre dei versamenti delle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP 2020

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti ha comprato un avviso a pagamento a tutta pagina sui giornali per inviare un appello al governo per il rinvio al 30 settembre dei versamenti delle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP 2020:

L’anno scorso è bastato un ritardo della PA nell’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) perché venisse disposta una proroga di tre mesi (al 30 settembre 2019) per i versamenti delle imposte sui redditi e IRAP risultanti dalle dichiarazioni. Quest’anno la pandemia da COVID-19, due mesi di lockdown e la più grande crisi economico-finanziaria dal dopoguerra ad oggi non sono bastati per fare come minimo altrettanto. Anzi, si è fatto di meno: appena 20 giorni di proroga (al 20 luglio 2020) per i versamenti delle imposte sui redditi e IRAP per i soli soggetti ISA e le partite IVA in regime forfettario. Ha senso tutto questo? Ovviamente no. Mentre governo e forze politiche fanno a gara a dirsi alfieri del buon senso, avallano cose come questa che di senso non ne hanno alcuno