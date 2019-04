Antonio Ingroia ubriaco? «Disinformazione»

Antonio Ingroia ubriaco? La notizia del suo fermo all’aeroporto di Parigi Roissy era circolata il 20 aprile dopo un pezzo di Repubblica che raccontava la storia del suo mancato imbarco sull’aereo per l’Italia perché il passeggero “costituiva un pericolo per la sicurezza”. L’articolo citava fonti aeroportuali, secondo le quali il rifiuto di imbarco non avrebbe provocato alcuna forma di resistenza da parte di Ingroia. L’ex magistrato, che oggi pratica la professione di avvocato, sarebbe stato accompagnato in una zona dell’areoporto non lontana dai gate. Il consolato italiano è stato avvertito della situazione, ma qualche ora più tardi a Ingroia è stato fatto permesso di partire, una volta tornato nelle condizioni per prendere l’aereo e viaggiare in Italia.

Ma in questo video pubblicato ieri su Facebook Ingroia, in compagnia della moglie Gisella, si difende: “Avevo bevuto due bicchieri a pranzo, non ero ubriaco. Ho solo litigato con il personale di Air France. Mi è successo quello che è successo ad Assange. Nel video porta gli occhiali scuri da sole l’ex pm, mentre fa il suo annuncio di querele a raffica. E fa sapere che il volo non era destinato all’Italia, ma in Sudamerica dove attualmente si trova l’ex magistrato.

