Forse ci dev’essere qualcosa nell’acqua della redazione del Tg2. Dopo il caso del conduttore Luca Salerno che condivideva vignette omofobe, tocca ora alla giornalista Anna Mazzone dare spettacolo di sé su Twitter risignificando il concetto di servizio pubblico oltre a quello di pagamento del Canone Rai.

Anna Mazzone: la giornalista del Tg2 che insulta Carola Rackete e sfotte i parlamentari PD

La Mazzone, nella notte del blocco forzato da Carola Rackete, pubblica questo tweet alle 3 del mattino in cui parla di un “Blitz della crucca che forza il blocco e attracca a Lampedusa dove viene arrestata per violazione del codice navale”. La parola “crucca” in luogo di “tedesca” (ma perché parlarne sottolineandone la nazionalità) è un termine offensivo e despregiativo.

Poi la Mazzone, che evidentemente deve essere anche una fine umorista, scrive: “Migranti ancora su con Orfini, Del Rio e varie ed eventuali. Poveracci…. i migranti”. La battutona fa partire un discreto moto di reazione su Twitter.

Nuovo tweet offensivo di un giornalista Tg2: stavolta Anna Mazzone insulta i tedeschi e la capitana della Sea Watch. Il direttore Sangiuliano dimostrerà la stessa professionalità di quando ha fatto rimuovere tweet omofobo a Luca Salerno? Mazzone si scusi, come ha fatto Salerno pic.twitter.com/LwAUzLXCOq — Michele Anzaldi (@Michele_Anzaldi) 30 giugno 2019

Tra i più arrabbiati ci sono i parlamentari che si trovavano sulla Sea Watch come Davide Faraone:

Questa è una giornalista del #tg2, ricordo telegiornale tv pubblica. Farò un’interrogazione in vigilanza #Rai e chiederò a Salini che ne pensa. https://t.co/1INicW2KsB — Davide Faraone (@davidefaraone) 29 giugno 2019

Lei intanto non ha cancellato il tweet, come fece a suo tempo Salerno, ma ignora tutte le risposte che arrivano:

Ma il Tg2 raccoglie tutti i giornalisti meno intelligenti? — Fausto Panunzi (@FPanunzi) 30 giugno 2019

Apprendo ora che lei è giornalista Rai, ovvero che la pago anche io. Questo mio inatteso ruolo di suo co-datore di lavoro mi autorizza a giudicare il suo tweet: fa letteralmente vomitare, se dipendesse da me lei oggi sarebbe disoccupata. Lei disonora il suo mestiere e l’Italia. — Stefano Bresciani 🇪🇺 (@BrestStefano) 29 giugno 2019

Insomma, la Rai è sempre più la casa degli italiani.

Leggi anche: Come Salvini ha bannato la frase “49 milioni” dalla sua pagina fan (e come si può aggirare il ban)