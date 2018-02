La rispostaccia di Andrea De Girolamo a Giulia Sarti

Bogdan Andrea Tibusche non le manda certo a dire. L’ex fidanzato e collaboratore parlamentare di Giulia Sarti è scomparso da quando il nome del suo alias Andrea De Girolamo ha cominciato a circolare perché la deputata lo accusa di non aver effettuato i versamenti al fondo del microcredito. Ieri notte però, mentre la storia cominciava a circolare, qualcosa ha scritto: “Vedremo come va a finire perché la verità è tutta un’altra. Usciranno diverse conversazioni e forse non vi conviene esporvi ora”, scrive rispondendo a un utente. E ancora: “Vedrai che fine fa la querela. Vedrai i messaggi le email”, dice Andrea De Girolamo. Che poi sembra addirittura minacciare la Sarti: “No. No. Io in pubblico non rilascio nulla ma dritto in procura. E ho il brutto vizio di registrare tutto, pure le telefonate”.

Tibusche quindi non conferma in alcun modo la versione della Sarti, anzi la attacca: d’altro canto se quello che la deputata ha detto in procura non fosse vero, lei rischierebbe un’accusa di calunnia e sembra improbabile che sia andata dai magistrati a fare la kamikaze.