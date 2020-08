Andrea Dara e Elena Murelli: i due deputati della Lega e l’accusa sul bonus 600 euro per le Partite IVA

Andrea Dara e Elena Murelli sarebbero due dei deputati della Lega che hanno ricevuto il bonus 600 euro per le Partite IVA. Lo scrivono oggi il Corriere della Sera e il Fatto Quotidiano. A loro si aggiunge il consigliere regionale Riccardo Barbisan della Lega che ne ha parlato in una dichiarazione ad Antenna 3 NordEst attribuendo la colpa al commercialista. Altri nomi di eletti erano venuti fuori nel pomeriggio e in serata ma sono stati smentiti.

Andrea Dara e Elena Murelli: i due deputati della Lega con il bonus 600 euro per le Partite IVA?

Il Corriere della Sera racconta oggi in un articolo a firma di Giuseppe Alberto Falci scrive che in 5 avrebbero richiesto il sussidio destinato a partite Iva e lavoratori autonomi, ma solo in 3 lo avrebbero ottenuto (due leghisti e un M5S). Il coordinatore di Italia Viva Ettore Rosato smentisce: «A noi non risulta che alcun parlamentare appartenente al nostro gruppo abbia chiesto il bonus». Poi attacca l’Inps: «Questo modo di fare servizio pubblico da parte dell’Inps è barbaro. Invitiamo formalmente l’Inps che ha diffuso questa informazione a smentire la notizia del nostro coinvolgimento a rendere pubblici i nomi».

In casa Lega monta l’imbarazzo. Il capogruppo Riccardo Molinari fa sapere che «noi abbiamo chiesto ieri a tutti i parlamentari di dire se abbiano percepito il bonus o, se non lo sanno, di verificare col loro commercialista» ma «finora non ho riscontri di deputati leghisti che abbiano preso il bonus». I nomi che circolano sono Andrea Dara e Elena Murelli. Il leghista Mario Lolini smentisce di essere uno di quelli che ha percepito i 600 euro. E a sera filtra che il Carroccio avrebbe chiesto chiarimenti a due deputati. Ma nulla trapela sui nomi, né tantomeno sull’esito. Si sfila anche l’attore, ex grillino, Nicola Acunzo: «Mi spiace che si possa pensare che sia io». Finisce poi nel mirino il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico che potrebbe essere convocato in Parlamento, nell’ambito di una audizione secretata in commissione lavoro. Al momento non ci sono richieste di convocazione ma Gianfranco Librandi (Iv) sarebbe intenzionato a farlo e in quella sede «chiederò apertamente le sue dimissioni»

Nell’articolo a firma di Stefano Vergine invece il Fatto Quotidiano fa anche altri nomi, precisando che hanno smentito e chiuso la partita IVA nel 2018:

UNO DI LORO sarebbe il deputato mantovano Andrea Dara. Classe 1979, entrato alla Camera per la prima volta nel 2018 proprio grazie a Salvini, Dara si definisce imprenditore nel settore tessile. A lui è intestato il 60% di una piccola azienda che produce calze nell’alto mantovano, la “Manifattura Mara ” di Castiglione delle Stiviere. Grazie al posto in parlamento, Dara ha raddoppiato il suo reddito, passato da 55mila euro a 104mila euro all’anno. Perché chiedere anche il bonus Inps riservato alle partite Iva? Alla nostra richiesta di commento, il deputato non ha risposto. Mentre a una testata locale della città di Mantova, raggiunto telefonicamente domenica sera, avrebbe spiegato che stava effettuando dei controlli sui conti correnti: ci sarebbe stato un errore, forse, del commercialista di famiglia (il quale avrebbe inoltrato in automatico, oltre alla richiesta del bonus per la madre del deputato, in società col figlio, anche quella per il deputato medesimo).

Va detto che è stato un decreto del governo durante l’emergenza covid ad autorizzare il pagamento del bonus senza limiti di reddito,e che chi lo ha richiesto non ha commesso dunque nulla di illegale. Oltre a quello di Dara, all’interno del partito ieri circolavano altri due identikit. Uno è quello di Domenico Furgiele, 37enne di Lamezia Terme, scelto da Salvini per lo sbarco in Calabria nonostante le parentele ingombranti (il suocero, Salvatore Mazzei, è finito in carcere per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso). Contattato dal Fatto Quotidiano, Furgiuele ha negato di aver richie sto il bonus all’Inps anche perché – ha spiegato – “ho chiuso la partita Iva nel 2018”. Chi invece non ha voluto spiegare meglio la propria posizione è Elena Murelli, 45 anni, piacentina di Podenzano, che sul sito della Camera si definisce docente a contratto all’Università Cattolica e “libera professionista specializzata in consulenze su finanziamenti europei per la ricerca e l’innovazione”. Secondo fonti interne alla Lega, sarebbe lei la terza parlamentare ad aver ottenuto il bonus. “No comment”, è stata l’unica risposta ottenuta alla richiesta di spiegazioni avanzata attraverso il suo portavoce.

I consiglieri comunali e regionali e il vice di Zaia che accusa i soci

Repubblica invece scrive che i nomi di Dara e Murelli non trovano conferma mentre Gianluca Forcolin, vice di Zaia in Regione Veneto, dice in un’intervista al Corriere della Sera che che il suo studio di tributaristi ha fatto domanda per il bonus 600 euro Partite IVA ma non li ha mai ricevuti. E sostiene che non ne sapeva nulla, ma sono stati i suoi soci a fare richiesta.

Poi ci sono i nomi che circolano e che non sono stati smentiti per il semplice motivo che i diretti interessati, o meglio additati dai colleghi, non rispondono al telefono da due giorni. È il caso del deputato leghista mantovano Andrea Dara e di Elena Murelli, colei che due settimane fa intervenendo alla Camera l’aveva toccata piano sul governo: «Pur di tenervi le poltrone importate il Covid». Tante voci, nessuna conferma. Ma il cerchio si è ristretto a due nomi e a quelli nella Lega stanno chiedendo chiarimenti. Va così anche in Veneto, dove il governatore Luca Zaia, a caccia di tre “indiziati”, fa firmare ai 100 candidati in Consiglio l’autocertificazione con cui si attesta di «non aver ricevuto sussidi pubblici».

Ieri Anita Pirovano, consigliera comunale a Milano, aveva “confessato” su Facebook . Un altro a parlare è stato il consigliere regionale del Friuli-Venezia Giulia Franco Mattiussi (FI), titolare di un albergo: «Ho chiesto il bonus perché nonostante tutto fosse fermo, bollette e tratte continuavano ad arrivare». Così come il consigliere «Perl’altra Trento a sinistra» Jacopo Zannini: «Pago l’affitto ogni mese e per marzo e aprile sono rimasto senza lavoro e ho chiesto i 600 euro visto che con i gettoni di presenza non sarei arrivato a fine mese ed è giusto rivendicarlo». «Anch’io l’ho chiesto e non l’ho fatto per rubare ma perché per tre mesi ho fatturato zero con la mia partita iva», ha detto Federico Broggi, sindaco di Solbiate (Como). Così come Francesco Rubini, 29 anni, consigliere comunale di Ancona: «Cari populisti da strapazzo, odiatori di professione, leoni da tastiera, venite a prendermi per processarmi sulla pubblica piazza nella vostra ridicola guerra contro i politici ladri». Infine ecco anche i consiglieri regionali, citati oggi dal Corriere: