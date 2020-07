Da qualche tempo sui giornali si discute dell’invito del presidente del Consiglio Giuseppe Conte al centrodestra “in una sede ufficiale”, ovvero a Palazzo Chigi. Come ricorderete, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e di conseguenza Antonio Tajani avevano rifiutato l’invito a presenziare agli Stati Generali convocati dal governo perché quella, secondo loro, non era una sede ufficiale.

E anche oggi Salvini trova una scusa per non incontrare Conte domani

In realtà lo era perché Villa Pamphilj è una sede istituzionale di alta rappresentanza della Presidenza del Consiglio. Ma sorvoliamo. Così come sorvoliamo sul fatto che Salvini lo ha spiegato e subito dopo si è confrontato con Orietta Berti da Barbara d’Urso. Mentre il motivo per cui il Capitano preferisca un certo tipo di interlocutori ad altri tipo Bianca Berlinguer è facilmente intuibile. Ma sorvoliamo anche su questo. Il punto è che stamattina Salvini ha trovato una nuova scusa per non incontrare Conte domani. Per essere precisi, Salvini ha prima annunciato che non andrà:

Matteo Salvini domani pomeriggio non sarà presenta all’incontro con il governo a Palazzo Chigi. “Io non vado da nessuno fino a che questo chiacchierone – dice Salvini riferendosi al premier Giuseppe Conte – non paga le casseintegrazioni promesse e non permette alla gente di lavorare e viaggiare in tranquillità”. Salvini aggiunge: “Noi non siamo a disposizione di nessuno: prima il signor Conte paga la cassaintegrazione a chi la aspetta da mesi e sblocca i cantieri che in questo momento stanno sequestrando decine di migliaia di lavoratori sulla A7, e poi ne parliamo. In questo momento mercoledì a ora di pranzo c’è la Liguria sotto sequestro”. Quindi domani non va a Palazzo Chigi? Assolutamente no, domani pomeriggio ho impegni più importanti con lavoratori e operai”. (AGI)

E poi ha detto di non essere stato invitato:

“No, non ho ricevuto alcun invito da Conte, a meno che il piccione viaggiatore sia caduto nel volo…”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell’incontro su “Imprese culturali” con la responsabile cultura del partito, Lucia Borgonzoni. (ANSA)

Tutto finito? Per niente. Perché subito dopo il governo ha fatto sapere che invece Salvini è stato invitato:

L’invito, domani alle 18 a Palazzo Chigi, è rivolto “all’intero centrodestra”, non solo Fdi. Lo precisano fonti di P.Chigi, sottolineando che dalla segreteria della presidenza del Consiglio sono partite le telefonate anche alla Lega e Fi. A lamentare il mancato invito era stato, poco fa, il leader leghista Matteo Salvini. (Ile/Adnkronos)

La strana storia dell’invito mancato a Salvini

A questo punto voi direte: ok, ma questo lo dice il governo. Non staranno mentendo per far fare brutta figura a Salvini? Bene: tutta questa scenetta si è svolta con i giornalisti verso mezzogiorno, tutti i lanci sono usciti dopo le 12. E cosa pubblicava su Facebook Giorgia Meloni stamattina alle 10 e 18? Un post in cui parlava di incontro per un invito. E parlava al plurale. Dicendo che attendeva per l’ok definitivo “la scelta condivisa dalla coalizione di centrodestra”.

Ecco perché Palazzo Chigi ha parlato di invito a tutto il centrodestra e ha sottolineato di aver convocato anche Forza Italia e la Lega. Ora, voi ricorderete che la volta scorsa era stata Meloni a trascinare il centrodestra al no agli Stati Generali. Il motivo è facilmente intuibile: la concorrenza interna per i voti degli elettori di centrodestra fa sì che convenga ai due leader in grande competizione tra di loro (cioè Salvini e Meloni) essere più intransigenti possibile. In questa ottica il no di Meloni ha trascinato Salvini la volta scorsa. Adesso, con il no di Salvini, cosa farà Meloni? O sarà il Capitano a rimangiarsi quel “Non vado”?