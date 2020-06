Salvini non va a Villa Pamphilj perché non è sede istituzionale ma si confronta con Orietta Berti a Non è la D’Urso

Matteo Salvini finalmente accetta il contraddittorio ma giustamente lo fa soltanto con i suoi pari. Ieri il Capitano si è presentato da Barbara D’Urso a Non è la D’Urso per discutere con Orietta Berti, Fausto Leali, Riccardo Fogli, Elenoire Casalegno e Costantino Della Gherardesca.

A #noneladurso è il momento del “Matteo Salvini contro tutti”: il leader della Lega ha accettato un faccia a faccia con alcuni personaggi famosi pic.twitter.com/BQ9BSYG324 — Mediaset Play (@MediasetPlay) June 14, 2020

Il durissimo contraddittorio comincia con Salvini che tira fuori una maglia degli agenti di Polizia Penitenziaria per solidarizzare con quelli di Santa Maria Capua Vetere indagati dopo le rivolte nel carcere e per dire che sono innocenti senza che la D’Urso spieghi nulla su quello di cui sono accusati.

“L’Italia e gli Italiani vengono prima di tutti”@matteosalvinimi risponde a @CdGherardesca a Live #noneladurso pic.twitter.com/uJU0O4zQ4r — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) June 14, 2020

Prosegue con Della Gherardesca che polemizza sui presepi e Salvini che dice che “l’Italia e gli italiani vengono prima di tutto il resto”.

“Perché non hai fatto queste proposte agli Stati Generali?”

La nostra @carmelitadurso a @matteosalvinimi #noneladurso pic.twitter.com/PIH3tEpotl — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) June 14, 2020

E infine spiega che non si va a fare le sfilate con politici vip e per questo non è andato agli Stati Generali ma ha depositato proposte in Parlamento. E qui in effetti tutti i bannerini che girano in questi giorni lo confermano.

