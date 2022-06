“Capisco i giudici, Johnny Depp è molto amato…”, Amber Heard parla dopo la sentenza della causa contro l’ex marito | VIDEO

I giudici hanno dato ragione a Johnny Depp nella causa per diffamazione intentata dall’attore americano nei confronti dell’ex moglie Amber Heard. Lei, però, ha già annunciato che farà ricorso contro la decisione del tribunale e, dunque, le storie tese tra quella che è stata una delle coppie più ammirate di Hollywood sono destinate a proseguire. Ma l’attrice, nella sua prima intervista dopo quel giudizio (e quella richiesta milionaria di risarcimento danni) che ritiene errato, ha voluto mettere in chiaro alcune cose.

.@savannahguthrie sat down for an exclusive conversation with #AmberHeard. “You cannot tell me that you think that this has been fair,” Heard shared, in reference to social media representation. pic.twitter.com/56Ju7pYg1x

— TODAY (@TODAYshow) June 13, 2022