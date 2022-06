Ci sono voluti 50 giorni e un’attesa di una settimana a lungo rimandata, ma alla fine la giuria del tribunale di Fairfax (Virginia) ha deciso: Johnny Depp ha vinto la causa per diffamazione che l’attore hollywoodiano ha intentato nei confronti dell’ex moglie, l’attrice Amber Heard.

I giudici danno ragione a Johnny Depp: “Fu diffamato da Amber Heard”

I giudici hanno raggiunto il verdetto nella serata di oggi, stabilendo che la diffamazione ci fu e riconoscendo a Jonny Depp un risarcimento da 15 milioni di dollari, contro i 50 richiesti. I giudici hanno, contestualmente, anche riconosciuto un risarcimento di 2 milioni di dollari a Heard per la stessa ragione, a causa di una frase dell’attore, che aveva definito le accuse della ex “un imbroglio”.

Nel dettaglio, la condanna al risarcimento di quindici milioni di dollari che Heard dovrà corrispondere a Depp prevedono 10 milioni di dollari per danni compensativi e cinque milioni di dollari per danni punitivi. Secondo quanto prevede la legge della Virginia, però, i danni punitivi vengono ridotti a 350mila dollari. Questo significa che Depp otterrà poco più di 10 milioni di dollari e dovrà corrispondere due milioni all’ex moglie.

La causa

Tutto era cominciato l’11 aprile scorso quando Depp aveva chiesto a Heard un maxi-risarcimento da 50 milioni di dollari dopo l’uscita di un articolo del 2018 sul “Washington Post” nel quale l’ex coniuge si era auto-definita “un personaggio pubblico rappresentativo dell’abuso domestico”, lasciando intendere apertamente l’accusa, nei confronti dell’attore di Blow e Pirati dei caraibi, di averla abusata e picchiata durante il loro matrimonio. Un matrimonio che sarà ricordato come uno dei più brevi nella storia di Hollywood, che certo non brilla per stabilità e durata delle coppie: sono passati appena 15 mesi dal fatidico sì alla firma del divorzio, tra la fine del 2015 e l’inizio del 2017. In mezzo, una serie inenarrabile di liti, ripicche, accuse e contraccuse ma anche – ed è la cosa a cui Depp tiene di più – l’estromissione dell’attore dalla stessa Hollywood, che lo ha allontanato dalle scene dopo le pesanti accuse della ex moglie. Di qui la richiesta di 50 milioni di dollari, a cui Heard ha risposto con una richiesta del doppio (100 milioni di dollari) perché – secondo i legali – oltre al danno fisico e psicologico, avrebbe subito anche conseguenze professionali e un danno alla sua carriera in ascesa.

Il tribunale dei social

Oggi, 1 giugno, la giuria di Fairfax ha messo la parola fine – almeno per ora – su una delle controversie giudiziarie più discusse nella storia recente degli Stati Uniti, con il pubblico che sui social si è schierato apertamente con Depp. Un dato, su tutti, rende l’idea della sproporzione dei favori del pubblico: l’hashtag #JusticeforJonnyDepp è stato utilizzato nel periodo del dibattimento da 50 miliardi di utenti, contro i 5 miliardi dell’hashtag #JusticeforAmberHeard: dieci volte tanto. Jonny Depp si è sempre dichiarato innocente rispetto all’accusa di aver alzato le mani su Heard, che dal canto suo ha ribadito in aula in lacrime quello che aveva scritto nell’articolo.

I precedenti

Nel 2020 Depp aveva perso la causa nei confronti del tabloid britannico “Sun” che, anche sulla base delle rivelazioni di Amber Heard, lo aveva definito un “uomo che picchia la moglie”. La stessa Heard, tuttavia, in passato è stata al centro di controversie legali ed è stata anche arrestata nel 2016 con l’accusa di aver picchiato, nel 2009, la compagna di allora, Tasya van Ree, anche se l’accusa fu poi archiviata.

Le prime parole di Johnny Depp, “la giuria mi ha restituito la vita”

”La giuria mi ha restituito la vita. Sono davvero onorato”. Sono state le prime parole dell’attore Johnny Depp, dopo la sentenza dei giudici.