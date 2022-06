Amber Heard ricorrerà in appello contro la sentenza che l’ha condannata per diffamazione dell’ex marito Johnny Depp. Lo ha dichiarato al New York Times Alafair Hall, un portavoce dell’attrice di ‘Aquaman’, annunciando la decisione di Heard senza entrare nei dettagli. I giudici hanno stabilito che l’attrice americana dovrà versare nelle casse dell’ex marito Johnny Depp 15 milioni di dollari, 10 milioni di “danni compensativi” a cui si sommano altri 5 milioni di “danni punitivi”. Contestualmente alla sentenza di condanna di Hears, i giudici hanno anche riconosciuto un risarcimento di 2 milioni di dollari alla donna per la stessa ragione. Dopo la decisione Heard ha affidato ai social la sua delusione

La delusione che provo oggi va oltre le parole. Sono affranta dal fatto che la montagna di prove non sia stata sufficiente a contrastare il potere sproporzionato, l’influenza del mio ex marito. Sono ancora più delusa da ciò che questo verdetto significa per altre donne. È una battuta d’arresto. Riporta indietro le lancette dell’orologio a un tempo in cui una donna che parlava e si esprimeva poteva essere pubblicamente svergognata e umiliata. Fa tornare indietro l’idea che la violenza contro le donne debba essere presa sul serio.

Amber Heard ricorrerà contro la sentenza che ha dato ragione a Johnny Depp

La vicenda è iniziata lo scorso aprile, quando Depp aveva citato la ex compagna chiedendole un risarcimento da 50 milioni di dollari per un articolo apparso sul Washington Post 4 anni fa nel quale la donna si era auto-definita “un personaggio pubblico rappresentativo dell’abuso domestico”, lasciando intendere che subisse violenze da Depp. Nel 2020 l’attore aveva perso una causa nei confronti del tabloid britannico Sun che basandosi sulle testimonianze della ex moglie lo aveva definito un “uomo che picchia la moglie”. Heard aveva risposto con una richiesta da 100 milioni perché – secondo i legali – oltre al danno fisico e psicologico, avrebbe subito anche conseguenze professionali e un danno alla sua carriera in ascesa. ”La giuria mi ha restituito la vita. Sono davvero onorato”, ha dichiarato Depp dopo la sentenza dei giudici, raggiunta nella serata di ieri.

(immagine di copertina: Italy Photo Press)