Perché Johnny Depp otterrà “solo” poco più di 8 milioni di dollari (e non 15) dopo la condanna di Amber Heard

Le sentenze non sono andate tutte a favore dell’attore e, inoltre, c’è anche una legge in Virginia che riduce (e non di poco) la cifra dei “danni punitivi”

La sentenza è stata spiegata da tutti in modo giusto: il tribunale della Virginia (negli Stati Uniti) ha deciso – nella condanna nei confronti di Amber Heard per diffamazione – che l’attrice americana dovrà versare nelle casse dell’ex marito Johnny Depp un totale di 15 milioni di dollari. Cifra tonda che, in realtà, è di gran lunga inferiore. Per una serie di altre cause – che partono da una condanna anche nei confronti dell’attore, sempre per diffamazione, passando per una legge in vigore nello Stato della Virginia – la cifra che l’ex “Pirata dei Caraibi” otterrà dall’ex moglie è inferiore (e non di poco). Anche se pur sempre milionaria.

Condanna Amber Heard, perché Johnny Depp non riceverà 15 milioni di dollari

Partiamo da quanto deciso nella sentenza di condanna Amber Heard: l’attrice è stata condannata a pagare 10 milioni di dollari di “danni compensativi” a cui si sommano altri 5 milioni di dollari di “danni punitivi”. Il totale, da sentenza, è di 15 milioni di dollari. Ma, secondo una legge vigente nello Stato della Virginia (come spiega la CNN), quei 5 milioni di dollari sono solamente su carta: il massimale per quel che riguarda i cosiddetti “danni punitivi” (un istituto giuridico atto alla compensazione di altri danni provocato con “dolo” o “colpa grave) non può superare i 350mila dollari. Dunque, a conti fatti, quei 15 milioni di dollari sono stati già ridotti a 10 milioni e 350mila dollari.

Una cifra pur sempre milionaria che, però, sarà decurtata ancora. Perché nel corso dello stesso processo, Amber Heard ha citato in giudizio l’ex marito per diffamazione. A sua volta. Tutto nasce dalle dichiarazioni dell’avvocato di Johnny Depp che definì un “imbroglio” le accuse dell’ex moglie dell’attore americano. Diffamazione e contro-diffamazione. Secondo i giudici, dunque, i due ex coniugi si erano diffamati a vicenda. Ma il peso della sentenza, come noto, pende soprattutto su Amber Heard, perché per le parole del legale dell’ex “Pirata dei Caraibi”, il tribunale della Virginia ha deciso di comminare un risarcimento di 2 milioni di dollari. A conti fatti, dunque, la condanna Amber Heard è di 15 milioni solamente sulla carta. A quella cifra vanno scalati i 4milioni e 650mila dollari in eccesso (per i danni punitivi il cui massimale è di 350mila dollari in Virginia) e quei due milioni di “contro-condanna” nei confronti di Johnny Depp. A conti fatti, dunque, l’attore otterrà una cifra risarcitoria di 8 milioni e 350mila dollari.

(foto IPP/imago/PicturePerfect)