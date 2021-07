Alla fine, quindi, Salvini si è vaccinato

Ha creato un caso social, senza esporsi molto ma mostrando alcuni dettagli che erano saltati agli occhi degli attenti osservatori. Poi, dopo alcune ore di polemiche, è arrivata la conferma da fonti ufficiali della Lega, confermate dalle agenzie Agi e AdnKronos: Matteo Salvini si è vaccinato questa mattina a Milano. Il leader della Lega, che nelle ultime settimane aveva rilasciato alcune dichiarazioni contrarie al vaccino per gli under 40, ha ricevuto la prima dose del prodotto anti-Covid nell’hub vaccinale della “Fabbrica del Vapore” di Milano.

Salvini si è vaccinato, dopo la foto Instagram la conferma da fonti ufficiali

“Salute, lavoro e libertà devono stare insieme. A volte nei palazzi della politica combattiamo da soli, ma il sostegno di milioni di Italiani ci regala forza e coraggio. Vi si vuole bene Amici”, aveva scritto il senatore e segretario del Carroccio sui suoi profili social. Ma l’attenzione non era andata sul messaggio testuale, ma su quella fotografia mentre è intento a gustare in caffè.

Salute, lavoro e libertà devono stare insieme. A volte nei palazzi della politica combattiamo da soli, ma il sostegno di milioni di Italiani ci regala forza e coraggio. Vi si vuole bene Amici😊 pic.twitter.com/hWfNMiWbd2 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 23, 2021

Sul tavolo un documento (firmato Regione Lombardia) con tanto di QRCode. Poteva essere il Green Pass per un tampone e, invece, è la conferma della vaccinazione effettuata. Sullo sfondo, infatti, c’è il bar della “Fabbrica del Vapore” di Milano, trasformato in un hub vaccinale per la campagna di immunizzazione. Il leader della Lega, però, aveva detto che avrebbe ricevuto la sua prima dose nel mese di agosto perché lui “non salta la fila”. In realtà la sua prima prenotazione era datata 28 giugno, ma in quel giorno era stato chiamato a testimoniare nell’udienza del processo per diffamazione che lo vede come parte civile contro Carlo De Benedetti.

(foto: da Instagram)