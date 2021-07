Continua la rottura tra Matteo Salvini e la base della Lega, il segretario del Carroccio si è fatto immortalare in un bar con il qr code del pass vaccinale in bella vista. Scatta la polemica sui social

La settimana nera del leader della Lega sembra non finire mai: Giorgia Meloni ormai lo asfalta in ogni aggiornamento sui sondaggi, Draghi lo ha colpito duro portando a casa il green pass, dalla sua pagina ha condiviso una foto di Matteo Renzi noto per essere l’unico uomo inviso sia a destra che a sinistra e ora anche il tweet con il qr code per il certificato verde lì davanti.

Salute, lavoro e libertà devono stare insieme. A volte nei palazzi della politica combattiamo da soli, ma il sostegno di milioni di Italiani ci regala forza e coraggio. Vi si vuole bene Amici😊 pic.twitter.com/hWfNMiWbd2 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 23, 2021

Varrebbe la pena chiedersi se sia cambiato qualcosa ai vertici della comunicazione leghista, la Bestia che aveva dato soddisfazioni ha perso il suo appeal, che sommato alla totale incapacità al governo del partito, sta lentamente portando allo sgretolamento delle certezze. Considerato che come ampiamente spiegato dal Governo, il green pass non lo si ottiene solo con il vaccino ma anche con il risultato negativo al test molecolare/antigenico oppure se si è già contratto il Covid-19. La differenza, questo si, è nella durata del documento che va dalle 48 se si è fatto il tampone a 270 giorni per i vaccinati.

Che ci fa Salvini al bar con il qr code del green pass? La rivolta dei leghisti sui social

Non ho mai votato a sinistra e mai ci voterò , ma il modo in cui Salvini sta affrontando questa “catastrofe” è deplorevole. — Vito Di Paola (@ViDiPaola) July 23, 2021

Il messaggio è chiaro, la base ha scaricato il leader leghista. Rimane da capire se le abilità gestionali di Salvini lo aiuteranno a limitare i danni fino al 2023. Il governo Draghi, sprezzante di ogni sostegno politico è riuscito in questi pochi mesi a mettere tutti in disaccordo. Non è entrato nel dibattito sul Ddl Zan, infastidendo il Pd, in questi giorni sta smontando la riforma della giustizia pentastellata e ora ha messo alla berlina la Lega con il Green pass. Ora, chissà, come il leader leghista terrà botta agli imperanti no-vax che vorrebbero vedersi da lui tutelati.