Alitalia, Toto e Lotito ancora in pole

Su Alitalia la situazione disperata ma non seria prevede una corsa all’investimento da parte di gruppi che non convincono né le Ferrovie dello Stato né il governo. Eppure costituiscono l’ultima spiaggia per la compagnia aerea e alla fine potrebbero essere tirati a bordo se le FS si opporranno all’ipotesi, di conio governativo, di prendere tutto il capitale. Spiega oggi Il Sole 24 Ore:

Efromovich ritiene quest’ostacolo superabile, perché il suo intervento sarebbe personale, Avianca non c’entra. Efromovich è in attesa di una chiamata da Roma, anche per lui è in corso la verifica sulla provenienza dei fondi, depositati in trust offshore. Toto ha evidenziato che dalla vendita di campi eolici negli Usa ha incassato più di 200 milioni, soldi che potrebbero essere usati per l’operazione. Ma non sono del tutto fugati i dubbi sulla sua effettiva capacità finanziaria. Inizialmente Delta aveva detto no a Toto. Di fronte alle difficoltà nel completare la cordata, le resistenze potrebbero ammorbidirsi. Anche se sia Fs sia Delta preferirebbero come partner la holding dei Benetton.