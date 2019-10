Alitalia, il limoncello di Rinaldi e il termine per l’offerta che scade oggi

Ieri l’europarlamentare della Lega Antonio Rinaldi ringraziava Alitalia per l’ottimo limoncello che aveva servito a bordo di un volo. Non sfuggirà ai più che quel limoncello è attualmente offerto da una compagnia aerea che perde un milione di euro al giorno di soldi pubblici (cioè di soldi nostri) e non si riesce a chiudere il piano di salvataggio.

Oggi infatti scade il termine per la presentazione dell’offerta vincolante di acquisto delle attività di Alitalia ai commissari della compagnia. Non ci sarà alcuna offerta perché manca un accordo tra Fs-Delta e Atlantia. Spiega Il Sole 24 Ore:

I cda di Atlantia e Delta si riuniscono oggi in contemporanea. Si profila un compromesso in vista della richiesta che il capocordata, Fs, dovrà presentare ai commissari e al Mise per chiedere una nuova proroga per l’offerta, di almeno duetre settimane (sarebbe la settima). Atlantia oggi dovrebbe deliberare l’impegno a partecipare alla costituzione del consorzio con Fs che dovrebbe fare l’offerta se si realizzeranno tre condizioni: un miglioramento della proposta di Delta, sia alzando la quota di capitale rispetto al 10%(che vale ioo milioni), sia nell’accesso di Alitalia alle rotte Nord Americane; un intervento del governo per dare liquidità ad Alitalia con altro denaro pubblico (si stima 300 milioni); gli ammortizzatori sociali per i 2.000 esuberi previsti.

Con questo «impegno» di Atlantia, comunque non vincolante, le Fs potranno motivare la richiesta di proroga. La senatrice del M5S Giulia Lupo, che nei giorni scorsi ha detto di aver sollecitato la mossa dei tedeschi, ieri ha incontrato Hohmeistere ha detto: «La partnership commerciale proposta da Lufthansa per Alitalia dà più risultati di quelli che possono dare i milioni di Delta senza alleanza: si creerebbe un network più nuovo e più ampio». E questo aumenta la confusione. Perché per Fs se i tedeschi non entrano nel capitale non potranno giocare la partita. Verso la proroga.