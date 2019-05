quanto ci costa ogni giorno alitalia

Qualche tempo fa Alitalia comprò pagine e pagine di giornali per segnalare che aveva migliorato di molto la puntualità dei suoi voli tanto da diventare “prima al mondo per puntualità”. Purtroppo per ragioni di spazio (…) nella pubblicità non si segnalava quanto costasse agli italiani la puntualità di Alitalia, visto che per raggiungere quei meravigliosi risultati si stava impiegando (come da 30 anni a questa parte) denaro pubblico.

Oggi Ettore Livini su Repubblica rimedia alla piccola dimenticanza di via della Magliana e segnala che attualmente la società vola in profondo rosso e brucia sul fronte operativo 330 mila euro al giorno, che sommati ad ammortamenti e interessi sul prestito ponte garantito dallo Stato portano le perdite quotidiane a quota 1,1 milioni: nel dettaglio 1.150.196 euro ogni 24 ore:

Alitalia viaggia ancora controcorrente: il modello di business – concentrato sul breve e medio raggio – non funziona, i prezzi del carburante sono saliti di quasi 100 milioni. E ogni 24 ore di decolli e atterraggi nelle casse della società entrano 8,4 milioni ma ne escono (a livello di perdite nette) circa 9,5. La spunta voce per voce nasconde diverse sorprese. Il costo degli stipendi del personale ad esempio, contrariamente a quanto si pensi, pesa solo per il 17% delle uscite totali (1,6 milioni al giorno) ed è in linea con quello dei concorrenti. La bolletta più salata è quella del carburante – cifra condizionata dalla variabile indipendente del prezzo del greggio – costato nel 2018 2,2 milioni ogni giorno, 100 mila euro in più rispetto al prezzo del pieno del 2017. Somma che quest’anno dovrebbe essere simile.