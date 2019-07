La lettera di Toto a Di Maio su Alitalia

La Toto Holding ha scritto una lettera al ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio su Alitalia. Della missiva parla oggi Il Mattino:

Da quanto è possibile ricostruire, nella lettera di alcune pagine, il gruppo abruzzese che rimarca di avere attività nelle concessioni di infrastrutture di trasporto ed in passato è stato operativo nel settore aereo, ribadisce l’interesse ad avere un ruolo attivo nel progetto di rilancio di Alitalia. Ma soprattutto Toto vuole essere «partner industriale di riferimento» e avere voce in capitolo nella stesura del piano industriale da parte di Ferrovie: nei tre incontri avuti con il top management del gruppo ferroviario e con l’advisor Mediobanca, sarebbero pervenute indicazioni per rivedere l’impostazione del network.