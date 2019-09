Alitalia, Gualtieri verso il salvataggio

Su Alitalia Gualtieri si smarca da Tria. Il ministro dell’Economia del governo Lega-M5S aveva fatto sapere di voler entrare nella newco che dovrebbe effettuare l’ennesimo salvataggio di via della Magliana soltanto dopo l’adesione degli altri azionisti. Il suo successore fa un passo nella direzione opposta e lo ha fatto sapere a Gianfranco Battisti, ad di Ferrovie dello Stato facendo sgonfiare la «preoccupazione» messa nero su bianco due giorni fa dal ceo di Fs nella lettera – rivelata ieri dal Messaggero – a Mise e commissari con la richiesta di una proroga del termine per presentare l’offerta vincolante e il “contratto” dal 15 settembre al 31 ottobre.

Un rinvio lungo, a causa della frenata del Tesoro cui si aggiungono un nodo legato all’Antitrust Usa su Blue Sky che potrebbe avere effetti negativi su Alitalia e le divergenze di vedute fra Atlantia e Delta sul nuovo network. A proposito del rinvio, ieri il Mise e i commissari si sarebbero consultati su come rispondere alla richiesta di un mese e mezzo in più chiesto da Fs che, come ha scritto Battisti, recepisce un’esigenza di Atlantia formalizzata in una missiva del 5 settembre.

Questa sera i commissari dovrebbero trasmettere al Mise la risposta di accogliere una proroga – ma fino al 15 ottobre – e potrebbero anche evidenziare che, a questo punto, dopo un anno dall’avvio del negoziato (31 ottobre 2018) e in relazione all’assottigliarsi della liquidità, il sesto slittamento deve considerarsi anche l’ultimo. La lettera di risposta a Ferrovie potrebbe arrivare lunedì 16, facendo ripartire il conto alla rovescia finale.

Oggi si svolgerà il cda di Atlantia con un’informativa sul dossier Alitalia. Nel pomeriggio è prevista una call fra Fs, Atlantia e l’americana Delta sul nodo Antitrust Usa: Alitalia potrebbe essere danneggiata da Blue Sky, non facendone parte direttamente. Sarebbero inoltre in corso contatti per incrociare le agende di Ed Bastian, Castellucci e Battisti ai fini del summit in Georgia.

