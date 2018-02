Alessia D’Alessandro e la denuncia del furto d’identità

Alessia D’Alessandro, la candidata del MoVimento 5 Stelle alla Camera in Campania, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un appello per denunciare un furto d’identità:

LADRI DI IDENTITA’ PARLANO A MIO NOME, VI CHIEDO AIUTO!

In queste ore qualcuno sta creando delle pagine false, abbiamo già segnalato ai responsabili di facebook il furto d’identità in atto.

Vi chiedo di condividere questa pagina per evitare che qualcuno cada in tranelli di persone che stanno comunicando a mio nome.

GRAZIE

Nella pagina di ricerca di Facebook non compaiono nuove pagine a nome di Alessia D’Alessandro, che quindi potrebbero essere state già canncellate nel frattempo. Alessia D’Alessandro è la candidata presentata come “economista strappata alla Merkel” dai giornali all’epoca della presentazione dei candidati scelti per l’uninominale da Luigi Di Maio, il quale a sua volta ha ripetuto la bufala da Giovanni Floris qualche giorno dopo senza ricevere alcuna smentita.