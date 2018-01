La storia di Alessia D’Alessandro, “l’economista strappata alla Merkel” dal M5S

Alessia D’Alessandro, 28 anni, residente da tempo in Germania fa parte del team di “supercompetenti” scelti personalmente da Luigi Di Maio per rappresentare il MoVimento 5 Stelle nei collegi uninominali. La D’Alessandro sarà candidata in Campania, ad Agropoli, dove sfiderà l’ex sindaco di Agropoli Francesco Alfieri (salito agli onori delle cronache per la battuta di De Luca sulle fritture) e Marzia Ferraioli, docente di procedura penale all’Università Tor Vergata e candidata per il centrodestra.

No, Alessia D’Alessandro non è “stata strappata alla Merkel”

Alessia D’Alessandro non c’era ieri a Roma all’incontro di presentazione dei candidati per l’uninominale. Di Maio l’ha definita “assistant del Management Board – Economic Council della Cdu in Germania”. Alcuni giornali però si sono fatti prendere dall’entusiasmo e così per il Corriere della Sera la pentastellata è diventata “la candidata M5S strappata ad Angela Merkel” spiegando che “ha studiato presso Sciences Po” a Parigi dove però a giudicare dal curriculum sarebbe andata in Erasmus.

Stesso titolo anche per Il Giornale e per l’Huffington Post che la fa diventare “economista” spiegando poi che la candidata plurilaureata “lavora come staffista al Centro ricerche economiche della Cdu”.

Insomma oltre ad essere il classico cervello in fuga che tanto affascina i giornalisti e accende gli animi dei lettori la D’Alessandro non è stata “strappata alla Merkel”. Perché di fatto non faceva parte dello staff della Cancelleliera mentre lavorava come assistente al marketing di un’organizzazione imprenditoriale. In qualità di assistente al marketing è improprio quindi anche definirla “economista”, semmai è laureata in “Global economics and Management” (alla Jacobs Univesity di Brema, un’università privata fondata nel 2001). Non risulta che la pentastellata abbia conseguito un dottorato in materie economiche. Il solo fatto di essersi laureata in scienze economiche non la rende un’economista. Così come avere conseguito una laurea triennale e una specialistica non consente di definirla “plurilaureata”. Dettagli.

Quello che è certo è che la D’Alessandro ha un curriculum di tutto rispetto e il fatto che abbia lavorato per la CDU sicuramente potrà essere d’aiuto a Di Maio nell’impostare la famosa trattativa con la pistola del referendum per l’uscita dall’euro sul tavolo.

Non si capisce però per quale motivo i giornali debbano esagerare le competenze dei candidati. Ma se non altro il profilo accademico ha attirato l’attenzione di una pagina come Gli Eurocrati, che non è certo famosa per i suoi endorsement nei confronti dei pentastellati.

Foto copertina via Facebook.com