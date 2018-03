Alessandro Di Battista scriverà reportage per il Fatto Quotidiano

In una diretta su Facebook Alessandro Di Battista fa sapere che, come annunciato, andrà in America il primo giugno ma dice anche che scriverà reportage per il Fatto Quotidiano. «Scriveremo un po’ di reportage per il Fatto Quotidiano e per la web tv Loft realizzeremo dei documentari: andremo da giugno a dicembre in California, poi andremo in Messico: andremo a raccogliere idee e proposte, per raccontare la periferia del mondo».

Loft è la tv via web del Fatto Quotidiano e Di Battista ha detto che realizzerà anche dei documentari che andranno in onda lì. L’annuncio si trova al minuto 3.50 del video in diretta sulla sua pagina. Di Battista ha pubblicato finora due libri con la casa editrice Rizzoli, di proprietà della famiglia Berlusconi.

Proprio oggi Di Battista ha spiegato che l’elezione di Elisabetta Casellati alla presidenza del Senato è “uno schiaffo a Berlusconi. Lo dico come commento da un cittadino orgoglioso. Questo è l’ennesimo schiaffo che si dà al sistema Renzusconi. Andate a vedere la faccia di Berlusconi”.