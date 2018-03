In questo video di AlaNews su Youtube si vede l’ex parlamentare del MoVimento 5 Stelle Alessandro Di Battista che spiega che l’elezione di Elisabetta Casellati alla presidenza del Senato è “uno schiaffo a Berlusconi. Lo dico come commento da un cittadino orgoglioso. Questo è l’ennesimo schiaffo che si dà al sistema Renzusconi. Andate a vedere la faccia di Berlusconi”.



Di Battista e la senatrice di Berlusconi eletta per dare uno schiaffo a Berlusconi

In questo altro video invece si vedono una serie di parlamentari del MoVimento 5 Stelle che glissano o non rispondono alle domande sull’elezione di Casellati. Oggi a IN 1/2 Ora il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio ha detto che “Dipendesse da me Casallati non farebbe neanche l’amministratore condominio…”. Travaglio dice di non pentirsi degli attacchi fatti in passato alla neo presidente del Senato. “L’unica ragione per cui mi dovrei pentire è che quando litigo con qualcuno poi diventa presidente del Senato: è successo con Schifani, con Grasso e ora con Casellati”, ricorda il giornalista.

Per la senatrice del MoVimento 5 Stelle Paola Nugnes invece la scelta di Fico e Casellati “non ha alcun rapporto con la futura formazione del Governo, si è scelto di fare così per cominciare a ridare centralità al Parlamento. Si è valutato che era giusto dare riconoscimento al voto popolare che il 4 marzo ha espresso una precisa volontà”. Secondo Nugnes “dobbiamo ridare centralità al Parlamento e uscire dalla scellerata legislazione di delega, dalla prassi dei decreti leggi, dal controllo del Governo sul Parlamento che così perde le sue funzioni e la sua ragione d’essere. Occorre riportare la funzione legiferante in mano al Parlamento e ridimensionare le funzioni del Governo se vogliamo davvero, come abbiamo fatto, difendere, per attuare, la nostra Costituzione. Una Costituzione, come ha ricordato ieri il neo eletto presidente della Camera Roberto Fico, nell’anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, orgogliosamente antifascista”, conclude Nugnes.