L’hacker black hat Rogue0 ieri ha annunciato la conclusione del suo hack di Rousseau cominciato il 6 settembre scorso e proseguito con la pubblicazione dei numeri di telefono di Luigi Di Maio, Virginia Raggi e altri big del M5S.

#PisQAnon: il numero di telefono di Alessandro Di Battista è online

Rogue0 ha annunciato il suo saluto in un tweet (“Ok, well done my good #mates . It’s time to go”) in cui ha fatto sapere di avere un ultimo regalo, ovvero proprio il numero di telefono di Di Battista, pubblicato insieme alla mail. In un altro tweet dice, scherzando, quale dovrebbe essere la password. Gli altri utenti, in risposta, hanno verificato che quello fosse il numero di Di Battista aggiungendo l’utenza su Whatsapp e guardando la foto profilo (che vedete in copertina).

Il presidente dell’Associazione Rousseau Davide Casaleggio ha inviato il 7 settembre una mail al Garante della Privacy, che lo aveva già multato, per ammettere il furto di dati come prevede la nuova normativa del GDPR. Il data breach, secondo quanto detto pubblicamente dallo stesso Casaleggio, dovrebbe riguardare i centomila iscritti alla piattaforma voluta da Gianroberto per essere il sistema operativo del M5S. Le ispezioni sul precedente hackeraggio avevano accertato varie irregolarità, Cms Movable Type obsoleto, mancanza di trasparenza, segretezza del voto violabile. Una situazione recidiva sulle stesse carenze potrebbe essere considerata ancora più grave. Con due problemi: le multe del Gdpr sono molto più alte dei 32 mila euro a testa pagati fino a oggi da Casaleggio e Grillo (possono anche salire, in due diverse tipologie, a 10 milioni o 20 milioni).

