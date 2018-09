Prosegue il leak di dati da Rousseau da parte di Rogue0, l’hacker che ha pubblicato nei giorni scorsi dati e numeri del sistema operativo del MoVimento 5 Stelle diretto da Davide Casaleggio. A farne le spese oggi è Virginia Raggi, di cui viene pubblicato il numero di telefono e l’email di iscrizione. Rogue0 pubblica anche l’email e il numero di telefono di Paola Taverna, in quello che definisce sarcasticamente come un omaggio alle quote rosa, visto che ieri aveva pubblicato i numeri di Di Maio, Toninelli e Bonafede.

Flabellina: anche Virginia Raggi nell’hack di Rousseau

Su Twitter l’hacker scrive: “Ho dimenticato le quote rosa. Perciò, a gran richiesta: SELECT FROM voting_author_federated WHERE author_federated_nome = ‘@virginiaraggi #Rousseau #M5S #pisQAnon look for a wife #APT0”. Segue un altro tweet: “#LOL #ErSindaco @virginiaraggi https://0bin.net/paste/3YF3z6q…”.

Sul sito 0bin.net si trovano i dati della sindaca di Roma. Poi tocca alla Taverna: “LOL sembra che vogliate anche @PaolaTavernaM5S a Paole’, che famo? Dovevi di a @casaleggio de fa er #vaccino ar #server”. La Flabellina è un genere di molluschi.

Sul caso la Procura nei prossimi giorni aprirà formalmente un inchiesta a carico, al momento, di ignoti con l’ipotesi di ‘accesso abusivo a sistema informatico e telematico’. Da quanto è stato riferito investigatori e gli inquirenti sono ora al lavoro sull’attacco. L’hacker, che ha anche condiviso un link a una pagina web dove sono riportati i dettagli di sette presunti donatori e sostenitori di M5S, a dimostrazione che le informazioni in suo possesso sarebbero vere e non un bluff, si era già introdotto nella piattaforma Rousseau: la prima volta l’estate scorsa e la seconda volta nel febbraio di quest’anno. Nell’ultimo blitz di circa sette mesi fa aveva postato su Twitter una pagina in cui rivelava dati sensibili (tra cui il numero di telefono) del figlio co-fondatore del movimento pentastellato, Davide Casaleggio. Intanto Rousseau ha inviato una mail agli iscritti sugli attacchi:

