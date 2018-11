Alessandro Di Battista: la carta nascosta che il M5S è pronto a giocare

Il calo continuo nei sondaggi il MoVimento 5 Stelle comincia ad accusarlo. E Luca De Carolis sul Fatto Quotidiano ci spiega che Luigi Di Maio è pronto a giocare una carta a sorpresa per cambiare la partita:

Però il vicepremier picchia. E promette, come ha fatto giovedì raccontando delle tessere elettroniche in preparazione per il reddito di cittadinanza: il totem su cui scommette quasi tutto, per recuperare in vista delle Europee. Però prima bisognerebbe anche rimettere in assetto la macchina del M5S. Perché i parlamentari non riescono neppure a parlare con il governo: “I sottosegretari non rispondono mai al telefono”.

Uno scollamento palpabile anche tra gli staff dei ministeri e dei gruppi in Parlamento. E poi c’è la linea politica, su cui gli oltre 300 eletti vorrebbero dire talvolta la loro. Da qui nasce la lettera dei 18 malpancisti della Camera, che invocavano “coordinamento e collegialità”.