Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera illustra oggi i risultati di un sondaggio di IPSOS in cui la Lega, in continua crescita, comincia a staccare considerevolmente il MoVimento 5 Stelle mentre Luigi Di Maio viene superato in popolarità persino dal prestanome del consiglio Giuseppe Conte. Il trend è questo da mesi ormai e lo scenario che si va prefigurando è che i grillini possano essere apertamente ridimensionati alle elezioni europee a vantaggio di Salvini & Co.

I sondaggi che danno la Lega sopra il M5S

La Lega nella rilevazione del 22 novembre arriva al 36,2% mentre il MoVimento 5 Stelle, che aveva preso il 32,7% alle elezioni politiche 2018, si ferma oggi al 27,7%, segno che Salvini, dopo aver svuotato il centrodestra di Berlusconi imperniato su Forza Italia e (in parte) quello di Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni, stia ormai pescando a piene mani nell’elettorato grillino di destra che vede in Salvini una proposta politica più credibile (l’originale) rispetto a quella di Di Maio (la copia sbiadita).

E così mentre gli equilibri di governo vedono i grillini prendere i due terzi di tutto in omaggio ai risultati delle politiche, i sondaggi dicono che il testa a testa è ormai stato superato dal vantaggio della Lega, che può incassare anche una fiducia alta in Matteo Salvini mentre Giuseppe Conte supera entrambi. Il problema adesso è politico: quando la Lega passerà all’incasso? E come? Con un rimpasto o puntando a nuove elezioni?