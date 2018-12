L’esperto di pensioni della Lega boccia la riforma delle pensioni della Lega

Il rischio che i tre anni di meccanismo scatenino una corsa alla pensione. E quello, conseguenziale, delle finestre da rimandare di volta in volta. Alberto Brambilla, esperto di pensioni della Lega, in un’intervista al Corriere della Sera fa a pezzi Quota 100:

«C’è il rischio che prevedere questo meccanismo solo per tre anni scateni una corsa alle domande perché oggi le regole sono queste, domani chissà. Ma nel 2019 ci si dovrebbe stare. Solo a patto di introdurre una serie di paletti per rallentare le uscite, come le finestre di tre mesi, e per sfoltire le domande, come il divieto di cumulo. Non proprio il massimo».

In che senso?

«In nessun Paese civile ci sono le finestre, perché quando maturi i requisiti per andare in pensione è giusto che la pensione ti venga data subito. Stesso discorso per il divieto di cumulo perché non puoi dire a chi va in pensione che si deve sedere ai giardinetti altrimenti arriva la polizia a casa. Ricordo che in Italia, su 16 milioni di pensionati, ce n’è un milione che lavora».