Alberto Angela for president: quali sono stati i voti improbabili del primo scrutinio per il Quirinale | VIDEO

È il grande classico (quasi eterno) del primo giorno di voto per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica: la votazione di personaggi più o meno noti da parte dei Grandi Elettori. In passato, in un video che fece epoca, fece rumore il nome di Rocco Siffredi letto dall’allora Presidente della Camera Laura Boldrini. Ieri la storia si è ripetuta con una lunga sequela di personaggi (improbabili per ricoprire il ruolo di Capo dello Stato) scritti sui bigliettini inseriti nell’urna di Montecitorio. E non c’è stato solo il tanto amato Alberto Angela a smuovere lo stallo della “scheda bianca“.

Alberto Angela & Co., tutti i voti improbabili al primo scrutinio per il Quirinale

Tra i foglietti che sono passati nelle mani di Roberto Fico, infatti, il nome di Alberto Angela è stato accompagnato da quello di molti altri personaggi del mondo dello spettacolo, della televisione e dello sport: da Bruno Vespa ad Alfonso Signorini, fino ad arrivare a Giuseppe Cruciani. Qualcun altro, probabilmente per mero spirito “sportivo” ha deciso di scrivere sul proprio bigliettino il nome di Claudio Lotito (ben tre voti), imprenditore e presidente della Lazio. Poi c’è chi, cavalcando una vecchia pagina social, ha anche proposto la figura di Carlo Mazzone, allenatore che ha fatto la storia del calcio dagli anni Ottanta alla fine del Secolo scorso. A tutto questo si unisce anche la “candidatura” del conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo Amadeus. Poi ci sono anche Mauro Corona, Dino Zoff, Ugo Mattei e Craxi (con tre preferenze ricevute)

Nomi noti a cui si sono uniti anche quelli di personaggi che potremmo definire (per impatto mediatico) degli illustri sconosciuti: Giustino Ferraro, Luisa Benucci, Pier Giorgio De Marchi, Mariarosaria Matera, Stefano Bandecchi, Soldano Giovanni, Stefano Goggi, Giovanni Cirillo, Benito Rosati, Pietro Suraci, Mario Razzo, Giovanni Maria Chessa, Giulio Elefante, Annunziata Mannarola, Leopoldo Spedaliere, Mario Calassi, Bruno Mapei, Eleonora Faina, Alessandro Marzi, Marco Risso (per tre volte) Francesco Chirichella (per due volte), Nicola Landucci (per 4 volte), Chiocci (per due), De Rosa, Folgori (per due), Maesano, Torromino, Roi (per due), Novella, Panarese, Desa, Valentino Frescura, Romano Levoni.

(foto: da RaiUno)