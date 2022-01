Siffredi & C.: i voti più assurdi per l’elezione del Presidente della Repubblica | VIDEO

Come ogni elezione del Capo dello Stato è contraddistinta da momenti solenni e importanti per le sorti del Paese, così lo è, in maniera meno significativa, da passaggi contraddistinti da una nota di colore. I cosiddetti ‘voti burla’, appartengono a questa categoria e accompagnano da sempre le prime votazioni, in particolar modo quando i partiti non hanno ancora raggiunto un accordo su un nome condiviso. Così, nel corso del tempo, abbiamo fatto l’abitudine a sentire declamati da presidente della Camera e del Senato i nomi più bizzarri usciti dal segreto dell’urna.

Da Sofia Loren a Rocco Siffredi, i voti-burla per le elezioni del Presidente della Repubblica

A seconda del momento storico, abbiamo ascoltato l’appellativo di chi in quel periodo era alla ribalta delle cronache sportive, dello spettacolo e dell’attualità italiana più in generale. Dall’ex Ct della Nazionale di calcio Giovanni Trapattoni a Paulo Roberto Falcao, il mediano brasiliano protagonista dei fasti giallorossi soprannominato “Ottavo re di Roma”. E ancora, Gianni Rivera e Giancarlo Antognoni per rimanere in ambito calcistico. Ci sono poi Lino Banfi, Fiorello, Giancarlo Magalli, Sophia Loren e Francesco Guccini, come rappresentanti del mondo dell’intrattenimento.

Da Siffredi a Loren fino a Magalli: tutti i “voti burla” per la carica di Presidente della Repubblica. Oggi ad @agorarai 👇 #Quirinale2022 pic.twitter.com/XTP9L6jTPa — Marco Carrara (@iosonocarrara) January 24, 2022

Addirittura, la fantasia dei grandi elettori si è spinta fino a nominare personaggi delle più celebrate commedie all’italiana: il Conte Mascetti e il professor Sassaroli, due dei protagonisti partoriti dalla brillante mente del regista Mario Monicelli in “Amici Miei”. Restando in tema di film, ha riscosso successo anche Cetto La Qualunque, la macchietta del politico corrotto e privo di ideali interpretato da Antonio Albanese.

Tornando al mondo dello showbiz, che è quello che stimola di più la voglia di burle dei grandi elettori, troviamo il nome del pornoattore Rocco Siffredi, come quelli di Barbara D’Urso, Valeria Marini, Sabrina Ferilli, Santo Versace, Michele Cocuzza, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Non mancano anche riferimenti al mondo del giornalismo. Così troviamo proposti alla carica più alta dello Stato nomi quali quelli di Paolo Mieli, Giuliano Ferrara e Augusto Minzolini.

Visto che per scegliere il successore di Sergio Mattarella si preannunciano almeno tre votazioni interlocutorie, è prevedibile che anche in questa occasione verranno avanzate candidature tutte da ridere.