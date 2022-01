Il momento in cui è stato votato Amadeus per il Quirinale | VIDEO

Nel mare magnum delle schede bianche, come da programma, nel corso della prima chiamata per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, il presidente della Camera Roberto Fico si è trovato a leggere dei nomi su quei bigliettini inseriti dai grandi elettori nelle urne di Montecitorio che nulla hanno a che vedere con il prossimo Capo dello Stato. E qualche bontempone, vista la fase di stallo in cui si trova il dibattito partitico per la partita del Colle, ha deciso si proporre il nome di Amadeus al Quirinale.

Amadeus al Quirinale, il Grande Elettore che lo ha votato

“Amedeo Sebastiani, Amadeus”, legge Roberto Fico prima di passare quel foglietto nelle mani della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati seduta al suo fianco per le operazioni di scrutinio. E anche la stessa numero uno di Palazzo Madama osserva quel foglietto prima di passarlo a chi di dovere per “certificare” il voto. E quello di Amadeus al Quirinale è solo uno dei tanti nomi “strani” e “fuori contesto” scritti su quei foglietti dai Grandi Elettori.

Ovviamente, de gustibus non disputandum est: c’è chi ha proposto Bruno Vespa, chi Alberto Angela. Chi Claudio Lotito, chi Giorgio Lauro (il conduttore della trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora”). Poi c’è quel grande elettore che, per fare un occhiolino ai cosiddetti “mattonisti” di Twitter, ha votato per “Mario Razzo” al Quirinale. Insomma, come al solito la prima tornata di voto per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica ha offerto il classico spaccato di gag e presunto umorismo, con i Grandi elettori (non tutti, ma molti) che hanno pensato più al loro divertimento personale che all’assolvere al proprio compito. E oggi si ricomincia, tra la Camera e il drive-in.